Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Giulio Fratini, dopo Natale spunta anche l’anello Dopo aver trascorso il Natale in Kenya con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco come da tradizione, Eligreg è volata a Dubai per raggiungere Giulio Fratini, con il quale ha voluto iniziare il nuovo anno. I due non si nascondono più, nemmeno sui social, dove Elisabetta mostra un misterioso anello.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Gregoraci sembra fare ormai sul serio con Giulio Fratini. Insieme al giovane imprenditore dalla scorsa estate, Eligreg ha iniziato a condividere contenuti social che raccontano apertamente anche ai suoi follower la relazione con Fratini, ormai da tempo portata allo scoperto dalle copertine di gossip. Un motivo in meno per avere i paparazzi intorno.

Il regalo di Natale di Giulio Fratini per Elisabetta Gregoraci

Come ogni anno, la showgirl ha trascorso le feste in famiglia. Il Natale insieme a Flavio Briatore e al loro amato figlio Nathan Falco è una certezza e così è stato anche per il 2022, nonostante Elisabetta abbia da mesi un nuovo amore ad attenderla. Dopo i festeggiamenti di rito nel resort di famiglia in Kenya, a Watamyu, Eligreg è salita a bordo di un jet privato per volare a Dubai e raggiungere lì Giulio Fratini, con il quale ha voluto iniziare il nuovo anno. Un primo capitolo pieno di amore e gioia, a giudicare dalle sue Instagram Stories, nelle quali ha taggato l'imprenditore. Tra queste, ecco spuntare anche un prezioso anello, che non è escluso possa essere il regalo di Natale che Fratini ha conservato per la sua dolce metà. "Felice", scrive Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci che non teme più alcun giudizio in amore

Sembrano passati secoli da quando la showgirl nella Casa del GFVip si professava libera e restia ad allacciare ogni tipo di legame sentimentale, tanto da far ipotizzare un ritorno di fiamma con Briatore. Oggi è una donna libera sì, ma solo dal giudizio degli altri, mentre il suo cuore è impegnato e non ha problemi ad ammetterlo. "È un periodo molto felice della mia vita", confessava a Silvia Toffanin lo scorso novembre senza sbilanciarsi troppo, ma solo per scaramanzia. Poi le foto delle loro fughe d'amore in giro per l'Italia e non solo, da Milano a Firenze, fino ad Istanbul e la più recente vacanza sulla neve a Cortina dopo prima del Natale.