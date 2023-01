“Giulio Fratini innamorato di Elisabetta Gregoraci già da due anni”, l’incontro fatale su un treno Il settimanale Chi svela il tassello mancante sulla favola d’amore di Elisabetta Gregoraci. Fratini l’avrebbe incontrata per caso su un treno due anni prima e le avrebbe scritto su Instagram, senza ricevere risposta. Quando l’ha incontrata in seguito, avrebbe avuto la scusa giusta per attaccare bottone.

A cura di Giulia Turco

Il settimanale Chi racconta l’amore spensierato di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Le foto della loro vacanza a Dubai, per iniziare al meglio il 2023, mostrano la showgirl incredibilmente serena e sorridente, ma soprattutto consapevole della presenza dei paparazzi, mentre si gode il relax al Summersalt beach club. Anche se in un primo momento la coppia ha provato a mantenere la relazione segreta, ora vivono alla luce del sole il sentimento che li lega. Elisabetta si riscopre libera di amare, smentendo ogni voce dolorosa su quel contratto prematrimoniale con Flavio Briatore, che non sarebbe mai esistito.

Come si sono conosciuti Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

È la rivista di Alfonso Signorini ad aggiungere un tassello mancante alla favola d’amore più discussa degli ultimi mesi, raccontando del primo incontro tra Elisabetta Gregoraci e il giovane imprenditore di 12 anni più giovane. A quanto pare Fratini l’avrebbe incontrata per caso già due anni prima, a bordo di un treno. Non l’avrebbe riconosciuta, in un primo momento, salvo poi leggere il suo nome e cognome sulle valigie che, da vero galantuomo, l’avrebbe aiutata a sistemare a bordo. Folgorato da Eligreg, una volta tornato a casa le avrebbe mandato un messaggio su Instagram che lei, purtroppo, non avrebbe mai letto. Quando si sono rivisti, è scattato subito l’amore.

Gregoraci innamorata dell’intraprendenza di Giulio Fratini

La showgirl si sarebbe innamorata soprattutto del fascino del giovane imprenditore, molto intraprendente nel mondo del lavoro. Fratini infatti, “30 anni, è laureato al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e in Finanza e servizi di gestione finanziaria, ha perfezionato gli studi presso il King’s College di Londra, prima di ricoprire un ruolo di vertice nell’azienda di famiglia che si occupa di hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia”, come si legge su Chi. A quanto pare, Eligreg avrebbe ricevuto il lasciapassare di Briatore sulla nuova frequentazione, nonostante l’ex marito sarebbe ancora innamorato, secondo Chi. “Appena Elisabetta viene accostata a un uomo su un giornale di gossip, Briatore viene subito informato”.