Fuga d’amore per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, weekend sulla neve tra complicità e sorrisi Fuga d’amore a Cortina D’Ampezzo per Elisabetta Gregoraci e GIulio Fratini. La coppia appare più complice e felice che mai mentre trascorre qualche giorno sulla neve, come testimoniano gli scatti del settimanale Chi. La showgirl poi è partita alla volta del Kenya per passare le feste con il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

L'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini prosegue a gonfie vele. Dopo essere stati fotografati prima a Milano e poi in vacanza a Forte dei Marmi la scorsa estate, il settimanale Chi ha immortalato la coppia durante una breve fuga sulla neve a Cortina D'Ampezzo insieme ad altri amici Vip.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini fanno ufficialmente coppia

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono più complici e felici che mai. Come si vede dalle foto del magazine di Signorini, la coppia ha scelto di partire alla volta di Cortina d'Ampezzo per concedersi qualche giorno tra la neve all'insegna del relax e del divertimento. Con loro nella stessa località anche altri Vip, tra cui Valeria Marini e il fidanzato. Per la showgirl però si tratterebbe di una toccata e fuga, dal momento che è pronta a fare ritorno a Milano per poi volare in Kenya e passare le feste con il figlio Nathan Falco e Flavio Briatore. In ogni caso la sua storia d'amore con Fratini, nata ormai questa estate da un incontro casuale in treno, sta proseguendo nella giusta direzione e a grandi passi.

(Foto dal settimanale Chi)

Cosa aveva detto Elisabetta Gregoraci su Giulio Fratini

Ospite di Verissimo lo scorso novembre, Elisabetta Gregoraci aveva mantenuto un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, anche se Silvia Toffanin aveva cercato di avere qualche informazione in più riguardo alla sua nuova fiamma Giulio Fratini. "É un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l’ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata", aveva confessato la showgirl, sbottonandosi un pò ma senza voler approfondire troppo. Poi sul rapporto con l'ex marito Briatore aveva detto: "Non torneremo insieme. Nessuno ha avuto delle storie importanti, sono passati sei anni da quando ci siamo lasciati. Lui lo sa che per lui ci sono sempre, litighiamo, lo sa che può contare su di me. Ci vuole molta testa e molta pazienza".