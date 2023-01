Elisabetta Gregoraci mostra Giulio Fratini su Instagram, è il primo fidanzato dopo Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci mostra Giulio Fratini sul suo profilo Instagram con un video girato in occasione delle vacanze a Dubai. È la prima volta che la conduttrice ufficializza pubblicamente la relazione con un fidanzato dal divorzio con Flavio Briatore.

A cura di Stefania Rocco

Sono state diverse le storie d’amore vissute da Elisabetta Gregoraci dopo il divorzio da Flavio Briatore, tutte rigorosamente documentate grazie all’abile lavoro dei paparazzi che hanno seguito a più riprese la conduttrice, raccontandone la vita privata. Per la prima volta, però, è stata la stessa Elisabetta a ufficializzare un rapporto sentimentale, quello che sta vivendo con Giulio Fratini. L’imprenditore, ex fidanzato di Roberta Morise e Raffaella Fico, è apparso per la prima volta sul profilo Instagram di Elisabetta, che con lui sta trascorrendo le vacanze a Dubai.

Il video con cui Elisabetta Gregoraci ha ufficializzato la relazione

Poche ore fa, dal suo profilo Instagram, Elisabetta ha pubblicato un video in cui compare l’imprenditore con il quale fa coppia fissa dalla scorsa estate. Gregoraci ha prima inquadrato solo una mano di Giulio, per poi spostare la telecamera e mostrarne il viso. Lo ha fatto con naturalezza, consapevole del fatto che il legame con Fratini è diventato da tempo di dominio pubblico. Ma si tratta di un gesto importante perché Giulio è il primo che la conduttrice abbia voluto mostrare accanto a sé dal divorzio con Flavio Briatore.

Chi è Giulio Fratini

Giulio Fratini è un imprenditore diventato noto nel mondo della cronaca rosa per le storie d’amore vissute con altre due bellissime donne dello spettacolo, Raffaella Fico e Roberta Morise. Nato il 12 marzo 1992, ha appena 30 anni. Laureato al Politecnico di Milano, dopo un Master ottenuto presso il Kings College di Londra, è diventato Ceo della holding Belvedere Angelico, specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. L’incontro con Elisabetta risale alla scorsa estate. Già ad agosto, la conduttrice e l’imprenditore si regalarono una romantica vacanza di coppia in Puglia, soggiorno che i due tentarono, senza successo, di tenere segreto. Il nonno di Giulio è il fondatore del marchio Rifle Jeans. Suo padre, Sandro Fratini, è un altro imprenditore di successo popolare per essere proprietario di una collezione di orologi preziosi il cui valore di aggira intorno al miliardo di euro.