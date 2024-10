video suggerito

Elisabetta Gregoraci torna in tv col maxi spacco e i gambaletti in vista Look total black per Elisabetta Gregoraci a Questioni di Stile. Ha seguito il trend dei gambaletti, che stanno godendo di un momento di particolare fortuna.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è tornata in tv con un programma molto diverso dal precedente. Dopo il varietà comico Made in Sud, si sta ora cimentando con un'avventura nel mondo della moda, una delle sue passioni. Di recente ha anche sfilato in passerella, oltre a essere ospite fissa delle sfilate. In Questioni di stile la conduttrice racconta il panorama fashion del momento, avvalendosi del contributo di inviati speciali. Puntata dopo puntata è proprio lei a dettare tendenza, con outfit uno più trendy dell'altro.

Elisabetta Gregoraci in total black

Da fashion addicted, Elisabetta Gregoraci nel suo nuovo programma sta sfoggiando, puntata dopo puntata, look sempre nuovi e alla moda. Ovviamente nel suo stile inconfondibile. Ama l'effetto sparkling, le maxi scollature, gli spacchi vertiginosi, i dettagli che impreziosiscono gli outfit rendendoli immediatamente accattivanti. Dopo il debutto col completo di paillettes che l'ha fatta brillare agli occhi del suo pubblico, è stata la volta dell'abito color cioccolato, il colore autunnale per eccellenza, perfetto per questo periodo dell'anno proprio perché attuale e di tendenza. E a proposito di tendenze, non le è sfuggito il ritorno dei gambaletti tanto odiati. Che piaccio o no, sono il must have di stagione.

Elisabetta Gregoraci coi tanto odiati gambaletti

Non sono di certo tra gli accessori più amati, in fatto di look, forse perché nell'immaginario rimandano a qualcosa di vecchio: fanno pensare alle nonne! Eppure si stanno imponendo come il must have del momento, immancabile nel guardaroba autunnale. Si tratta dei gambaletti, che stanno godendo di un momento di fortuna, tra le celebrities e sulle passerelle. E ci accompagneranno per un bel po', visto che sono anche nelle collezioni Primavera/Estate 2025 per esempio di GCDS e Antonio Marras.

Anche Chiara Ferragni li ha indossati, abbinandoli a un paio di ballerine e a un completino in maglia con blazer. Scelta diversa per Elisabetta Gregoraci, che per la nuova puntata di Questioni di Stile ha scelto un abito nero con maxi scollatura e spacco vertiginoso: ha completato il look con sandali e gambaletti scuri leggermente velati, bene in vista.