Elisabetta Gregoraci punta sul colore dell’autunno: chi ha firmato l’abito marrone per “Questione di Stile” Per la seconda puntata di Questioni di Stile, il programma in seconda serata su Rai 2 che conduce, Elisabetta Gregoraci sceglie un look sui toni del marrone, uno dei colori più glamour della stagione Autunno/Inverno 2024-25. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Per la seconda puntata di Questioni di stile, andata in onda su Rai 2 Giovedì 3 ottobre 2024, Elisabetta Gregoraci punta su un abito lungo dai colori autunnali. Dopo aver sfilato alla Milano Fashion Week, come accadeva agli inizi della sua carriera, la conduttrice ha fatto il suo debutto con il programma in seconda serata dedicato alle ultime tendenze e alle storie più pop. Per il debutto aveva optato per un mini dress total black con maniche a palloncino tempestato di paillettes: per questo secondo appuntamento punta sempre sui colori autunnali, scegliendo un abito lungo color cioccolato.

Chi ha firmato il look per la seconda puntata di Questioni di Stile

Elisabetta Gregoraci sceglie un abito lungo drappeggiato e leggermente accollato sui toni del cioccolato. Quest'anno tutta la palette del marrone è tra le più popolari nelle collezioni dei brand, come avevamo visto anche sulle passerelle dello scorso febbraio. Il vestito, firmato Toptrend, presenta un nodo all'altezza dei fianchi che cade lungo fino ai piedi: il modello Chocolate draped dress viene venduto sul sito del brand a 215 euro.

Elisabetta Gregoraci in Toptrend

Il look dai colori autunnali vieni completato da altri accessori della stessa palette, come i sandali in vernice color nude firmati Ninalilou: il modello Micol costa 380 euro sul sito del brand di scarpe italiano. A illuminare il volto, invece, sono un paio di lunghi pendenti firmati Rosantica: gli orecchini, composti da un doppio nodo aperto cadono lunghi fino alle spalle diventando una parte importantissima del look. Un outfit perfetto per questo inizio d'autunno, con il volto incorniciato da uno chignon che raccoglie i lunghi capelli corvini.

Elisabetta Gregoraci con orecchini Rosantica