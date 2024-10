video suggerito

Elisabetta Gregoraci a Questioni di Stile, chi è lo stylist che sceglie i suoi vestiti e come crea i look Nicolò Cattani è lo stylist che ha curato alcuni look di Elisabetta Gregoraci a Questioni di Stile. Intervistato da Fanpage.it ha raccontato come ha scelto gli outfit. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Daniele Morena

La nuova avventura televisiva di Elisabetta Gregoraci è un programma dedicato a una delle sue più grandi passioni, la moda. In Questioni di Stile la conduttrice è alle prese con le tendenze del momento e per l'occasione, puntata dopo puntata, sta sfoggiando un look più trendy dell'altro. Il suo è uno stile inconfondibile: pur sperimentando molto, è fedele a un'immagine sexy e femminile che riesce a declinare in diversi modi, fidandosi molto dei consigli altrui e delle proposte che le vengono fatte dai professionisti del settore. In questo caso, si è affidata per lo styling a Nicolò Cattani. Intervistato da Fanpage.it ha spiegato proprio come ha impostato il lavoro con Elisabetta Gregoraci.

Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci a Questioni di Stile

Per il debutto televisivo la conduttrice ha indossato un completo tempestato di paillettes, un look total black scintillante firmato Collini completato con delle scarpe dal plateau altissimo. È stata poi la volta dell'abito lungo Toptrend con nodo all'altezza dei fianchi, impreziosito da un paio di orecchini pendenti. Ha riscosso molto successo l'outfit con gambaletti della puntata andata in onda il 17 ottobre, in cui ha puntato su un tubino con maxi spacco. Tutti e tre i look sono stati curati dallo stylist Nicolò Cattani: "Per questi tre outfit non c'è stata una richiesta particolare da parte sua – ha raccontato – Il filo conduttore è la moda, è quello che va in tendenza".

Elisabetta Gregoraci in Collini

Lo stile di Elisabetta Gregoraci nel nuovo programma

"Post Laurea ho iniziato subito a lavorare nella moda, a dicembre 2022. Elisabetta l'ho vista a giugno 2023, quando ero assistente di un altro stylist e lei era sua cliente per Battiti Live. Poi ho iniziato con lei il percorso di Questioni di stile. Ci tenevo a lavorare con lei, perché mi è sempre piaciuta tantissimo sia esteticamente che come persona" ha raccontato Nicolò Cattani.

Elisabetta Gregoraci in Toptrend

Per questa esperienza ha impostato un progetto ben preciso, fondato sulle mode del momento: "Nello styling mi baso molto sulla moda e le tendenze, ma solo dal secondo look in poi. Il primo è un look che deve far parlare. Per Elisabetta ho pensato alle paillettes con la scarpa molto alta, che anche se esce un po' dal contesto moda è un look che ti ricordi. Poi ci deve essere sempre un accessorio. Per esempio l'abito di Toptrend era molto elegante, ma per la mia concezione di moda il capello legato con l'orecchino pendente su una donna è la cosa più sexy che ci sia. Infine il tubino nero poteva risultare un po' anonimo, ma adesso tutte le sfilate hanno calza colorata, parigina o gambaletto, che per me qui era perfetto. Ogni outfit deve avere un particolare non esagerato che però lo renda unico".

Elisabetta Gregoraci in Daniele Morena

Elisabetta Gregoraci segue molto i consigli altri: "Lei è una che si fida molto delle proposte. Ha una grandissima capacità di essere duttile. Segue anche lei le tendenze, ma si fa consigliare: è la cliente ideale. Poi avendo una vestibilità molto ampia ha tentato tutto" ha raccontato Nicolò Cattani. C'è però una cosa a cui non rinuncia mai nei suoi look, sia nella vita privata che quando è sul piccolo schermo: la pila di preziosi bracciali. "È un segno di riconoscimento e non si possono togliere: ci si adatta e non hanno mai creato problemi né per il cliente né per lo styling. Anzi li trovo molto cool, sono un punto di forza" ha detto lo stylist.