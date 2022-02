Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week: il look per le sfilate è rosso fiammante Elisabetta Gregoraci ha partecipato alla MFW: era presente alla sfilata di Genny. Ha conquistato tutti con un look rosso fuoco perfetto per la primavera.

A cura di Giusy Dente

È tempo di sfilate a Milano: la città sta ospitando la consueta Settimana della moda, un calendario fitto di appuntamenti e di eventi finalmente in presenza, a distanza di due anni dall'inizio della pandemia. La MFW cade però in giorni molto delicati, quelli dell'invasione russa in Ucraina. Mentre il mondo della moda non prende posizione, ieri alcuni manifestanti hanno sventolato le bandiere dell'Ucraina nei luoghi delle sfilate, proprio per ricordare quello che sta accadendo. A parte questo episodio, la seconda giornata della Milano Fashion Week si è svolta regolarmente all'insegna del glamour, in presenza di tante celebrities ed influencer.

Genny sfila alla MFW

Il brand ha presentato alla Milano Fashion Week la nuova collezione Autunno-Inverno 2022/2023, nata sotto la direzione creativa di Sara Cavazza Facchini. L'idea cardine della linea è l'armonia che deriva dalla costante opposizione tra forza e leggerezza. Ecco perché tutti i capi sono un mix di minimalismo e massimalismo: quindi se da un lato si vuole richiamare la pulizia delle linee, dall'altro vi si oppongono delle nuances accese e vivide dal fucsia al lime, dal corallo al viola. Grafiche animalier e dettagli Swarovski sono i must della collezione, che propone un'idea di sensualità e femminilità che è decisa e delicata assieme.

Elisabetta Gregoraci alla sfilata di Genny

Reduce dai festeggiamenti del 42esimo compleanno, Elisabetta Gregoraci si è tuffata in uno degli eventi che da fashion addicted ama di più: le sfilate milanesi. Ha preso parte allo show di Genny, il brand nato nel 1962 grazie ad Arnaldo e Donatella Girombelli e diretto dal 2013 da Sara Cavazza Facchini. Con questo marchio ha un rapporto di lunga data, ne ha sfoggiato spesso le creazioni: l‘abito con stampa musicale del Festival di Venezia, il completo coi colori dell'Italia del Grande Fratello Vip, il tubino tempestato di paillettes e con maxi scollatura sfoggiato in occasione della semifinale del reality.

Leggi anche Milano Fashion Week: 5 look di tendenza dalle sfilate del secondo giorno

Stavolta ha optato per qualcosa di perfetto per la primavera: fresco, trendy e comodo insieme. La scelta è caduta su un completo rosso della collezione Spring-Summer 2022 di Genny: pantaloni palazzo e top con rever, scollo a V e fiocco, che lascia la schiena scoperta. Stesso colore per la borsa a mano e immancabili i gioielli: la showgirl è una fan dei bracciali, che nei suoi outfit impeccabili non mancano mai.