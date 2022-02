Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno: brilla col fiore di cristalli sul seno In occasione del 42esimo compleanno, Elisabetta Gregoraci ha festeggiato al ristorante con alcune persone care. Per l’occasione ha scelto un look glamour in total black, impreziosito da dettagli scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in David Koma, Instagram @elisabettagregoracireal

Elisabetta Gregoraci è una donna attentissima al proprio stile e soprattutto nelle occasioni importanti dà il meglio di sé, con look glamour e trendy. Ama particolarmente i minidress ed è solita stupire con dettagli da vera fashion addicted, soprattutto all'insegna di piume e paillettes, i tocchi che ama maggiormente per impreziosire i suoi outfit. E chiaramente, scarpe griffate e gioielli di lusso sono un vero must per lei. Non poteva certo smentirsi in occasione del party organizzato per festeggiare il compleanno.

Il compleanno di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i 42 anni a Monte Carlo: ha organizzato per l'occasione una cena in un ristorante accompagnata da musica dal vivo a cui hanno preso parte alcuni amici. Era presente anche il figlio Nathan Falco Briatore, che pochi giorni fa ha debuttato in tv, prendendo per la prima volta parte a un programma proprio assieme a sua madre (Verissimo). Nel locale la festeggiata si è scatenata: ha cantato e ballato come si vede nelle Instagram Stories e ovviamente ha scattato tantissime foto per ricordare quel giorno speciale.

in foto: la torta di Elisabetta Gregoraci

Per l'occasione tutto è stato allestito nei minimi dettagli: segnaposto, menu con foto della neo 42enne in prima pagina, candele sui tavoli, candele a fontana per la torta. Quest'ultimo, a tre piani, presentava decorazioni floreali e piccoli macarons tutt'intorno; alle candeline tradizionali la Gregoraci ha preferito qualcosa di personalizzato, quindi ha optato per delle mini cake con le iniziali EG.

Instagram @elisabettagregoracireal

Il look di Elisabetta alla festa di compleanno

Al party per i 42 anni Elisabetta Gregoraci ha indossato un mini dress nero dalla silhouette molto aderente dalle spalline sottili e ampia scollatura sul seno con dettagli ustier cut-out. A impreziosirlo ulteriormente, la presenza di un fiore asimmetrico di cristalli ricamato sulla destra. È di David Koma e sul sito ufficiale del brand costa 2293 euro (anche se al momento è in saldo). Lo ha abbinato a décolleté nere impreziosite da dettagli gioiello scintillanti sulla punta (leggermente trasparente) e sul cinturino.

in foto: il vestito di David Koma

Sono un modello iconico di Mach&Mach con fiocco di cristalli, venduto sulle principali piattaforme di shopping online a un prezzo superiore ai 900 euro. Il brand, fondato in Georgia nel 2012 dalle sorelle Nina e Gvantsa Macharashvili, è gettonatissimo tra le celebrities. Ha indossato queste creazioni anche Chiara Ferragni. Sono calzature dal tocco principesco, per sentirsi delle Cenerentola per una sera: davvero impossibile passare inosservate!