Nathan Falco Briatore debutta in tv: a Verissimo con Elisabetta Gregoraci indossa la t-shirt griffata Nathan Falco Briatore ha fatto il suo debutto in tv: insieme alla mamma Elisabetta Gregoraci è stato tra gli ospiti speciali di Verissimo. Cosa ha indossato per un evento tanto importante? Una t-shirt originale e griffata: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore sono inseparabili e, dopo i numerosi video social fianco a fianco, hanno fatto la loro prima apparizione televisiva di coppia. Ieri pomeriggio sono stati tra gli ospiti speciali di Verissimo e, intervistati da Silvia Toffanin, hanno parlato del loro dolcissimo rapporto, apparendo unitissimi e affiatati. Mamma e figlio hanno dato il meglio di loro in fatto di stile, anche se è stato soprattutto il piccolo di casa ad aver attirato tutti i riflettori su di sé. Il motivo? per il suo debutto in tv ha sfoggiato un'originale t-shirt griffata: ecco quanto costa.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Il look casual di Nathan Falco Briatore a Verissimo

Nathan Falco Briatore è ormai una vera e propria star e non solo grazie al suo cognome famoso, ieri pomeriggio ha debuttato in tv nei panni di ospite speciale a Verissimo. Per un evento tanto importante ha scelto un look casual ma dai dettagli griffati che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Il figlio di Flavio Briatore e della Gregaci ha abbinato un paio di jeans strappati a un paio di sneakers e una una t-shirt nera a maniche corte decorata con un orsetto "decapitato" sul petto. Si tratta di un capo firmato Palm Angels, che sul sito ufficiale del brand viene venduta a 250 euro.

La t–shirt Palm Angels

Il miniabito blu di Elisabetta Grogoraci

La mamma Elisabetta Gregoraci non è stata da meno in fatto di look fashion, anche se ha puntato su qualcosa di più glamour e sensuale. La showgirl è apparsa splendida in un minidress firmato Genny, un modello a tubino in blu cobalto con la gonna a portafoglio, dei tagli cut-out laterali e lo scollo all'americana decorato con alcuni micro cristalli sul colletto. Per completare il tutto ha scelto degli orecchini a forma di fiore tempestati di diamanti, i bracciali preziosi e scintillanti a cui non rinuncia mai e una coda di cavallo alta e tirata. A renderla raggiante, però, è stata la presenza del figlio Nathan: ogni volta che è al suo fianco è super felice.