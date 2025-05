video suggerito

Chi è la donna che stira la bandana-mantello di Mahmood (con indosso la t-shirt di lui bambino) Mahmood ha appena portato a termine il tour italiano e sui social ha voluto ringraziare i fan con un album di recap. Chi è la donna che ha posato dietro di lui mentre stira e con indosso la t-shirt con la sua foto da piccolo? Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood sta vivendo un momento particolarmente felice della sua carriera: a poco più di un anno dal successo internazionale di Tuta Gold, è diventato protagonista di maxi tour italiano da sold out. Nelle ultime ore, inoltre, ha celebrato il primo anno del suo ultimo album, condividendo sui social una serie di foto dei momenti più belli trascorsi sul palco e nel backstage. A poche ore dall'ultimo concerto a Milano ha voluto poi salutare i fan queste parole: "Nei letti degli altri è stato per me un atto instancabile di amore, fatto di mille volti e mille voci, e a tutti questi dico grazie. Grazie per averlo accolto, stravolto, amato, e per aver deciso di vivere questo sogno insieme. Siete stati tutti su quel palco con me, vi amo. A presto". In quanti hanno notato la donna che gli stira la bandana-mantello in foto?

Mahmood con la gonna da sirena

Nell'album di recap del tour italiano che si è appena concluso Mahmood ha inserito una foto davvero originale e questa volta la croce tra i capelli non c'entra nulla. Ha posato sullo sfondo di un camerino con uno dei suoi iconici look da palcoscenico: ha il petto nudo e i bicipiti in mostra e indossa solo una maxi gonna a vita alta, un modello con due balze plissettate, la cui particolarità sta nell'effetto cangiante e metallizzato capace di trasformarlo in una sirena in carne e ossa. Per completare il tutto ha scelto un collarino di cristalli e una bandana total black con la parte posteriore così lunga da poter essere considerata un vero e proprio strascico. Il dettaglio che non può passare inosservato? Dietro di lui c'è una donna che gli stira con cura l'accessorio in delicata seta total black.

Il dolce scatto mamma-figlio

La donna che compare in foto con Mahmood non si limita a stirargli la bandana, indossa anche una t-shirt bianca decorata con un adorabile scatto dell'infanzia del cantante, per la precisione quello in cui guarda in camera divertito mentre sfoggia una parrucca fucsia fluo. Chi è e per quale motivo condivide con lui un rapporto tanto intimo? I fan l'avranno sicuramente riconosciuta al primo sguardo: si tratta di Anna Frau, la mamma di origini sarde a cui da sempre Mahmood è molto legato. Spesso l'ha portata con lui agli eventi di gala e sui red carpet e ora a quanto pare l'ha voluta al suo fianco anche durante il tour. Il profondo legame che unisce mamma e figlio al di là della notorietà non è forse dolcissimo?