Mahmood in tour con nuovi simboli nei capelli: il significato della croce-spada

A cura di Giusy Dente

Bologna, poi Roma, Napoli, Torino e Milano: Mahmood è tornato in tour e i fan non aspettavano altro. Lo avevamo lasciato lo scorso autunno con il tour nei Palasport e nel frattempo il cantante ha stupito i fan pubblicando Sottomarini, il singolo presentato in esclusiva a Sanremo, dove si è esibito a sorpresa sulle note di questo nuovo brano nel corso della serata finale. Ora è pronto per queste nuove date, concerti in cui c'è da aspettarsi di tutto: intrattenimento puro con un sapiente mix di musica, ballo, scenografie, costumi e acconciature studiati ad hoc. Nulla è lasciato al caso, quando lui è in scena: i look fanno parte di un disegno più ampio, sono parte integrante della narrazione e servono a portare avanti la storia. Anche stavolta, Mahmood si è affidato alle sapienti mani di Alfredo Cesarano per l'hairstyling. A Fanpage.it ha spiegato il significato della croce tra i capelli.

Perché Mahmood ha una croce nei capelli

I simboli nei capelli non sono una novità, per Mahmood. Il cantante si era già esibito così nello scorso tour, riscuotendo molto successo con questo tocco così audace e originale. È frutto del lavoro di Alfredo Cesarano, che collabora con l'artista da diverso tempo e che con lui si trova particolarmente bene a lavorare. A Fanpage.it, infatti, ha spiegato che Mahmood è aperto alle novità e alla sperimentazione, gli lascia molto spazio per creare e cimentarsi con cose sempre sempre diverse. Un po' per gioco, un po' per caso è nata mesi fa l'idea di nascondere dei simboli tra i capelli. "Non sapevo neanche di saperli fare, onestamente" ha ammesso.L'anno scorso è stata la volta dell'occhio di Horo, della croce e dell'ankh (o chiave della vita). Questa volta, per le cinque tappe, ci saranno cinque simboli nuovi. A Bologna, nel concerto di apertura del tour, è stata la volta di una croce leggermente rivisitata.

"È una croce/spada – ha spiegato Alfredo Cesarano – È un collegamento a Ra Ta Ta: nel video il simbolo chiave era la spada e nel pezzo si sentono proprio rumori di lame. E poi le punte, le estremità sono triangolari: un riferimento alle piramidi. Seguiranno anche altri simboli egiziani: lui ha voluto mantenere il riferimento alle sue origini, che sono un po' anche il focus del tour. Infatti i più attenti noteranno nella scenografia forme piramidali. I simboli nei capelli funzionano perché funziona tutto il resto: hanno senso in questo progetto e perché è lui a portarli sul palco per quello show. Io non mi sentirei di farli ad altre persone: è un po' il nostro marchio".