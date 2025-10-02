Giulia Stabile fan dei micro tatuaggi: il significato dei tre nuovi tattoos

Giulia Stabile è una fan dei micro tattoos: ne ha aggiunti tre alla collezione: una breve frase, una parola e un disegno, tutti per lei significativi.

Giulia Stabile è una grande fan dei tatuaggi, rigorosamente piccoli e soprattutto con un significato. La ballerina ne ha aggiunti altri tre alla collezione, tornando dal suo tattoo artist di fiducia di Roma, specializzato in tatuaggi dal design minimal e scritte sottili.

Il significato dei nuovi tattoos di Giulia Stabile

Claudio Cellarossi è il tatuatore che nel 2023, ha realizzato ben tre tatuaggi per Giulia Stabile. Quella volta aveva scelto un cuoricino rosso che si trasforma in una lettera G, una sorta di fiorellino stilizzato e una scritta, realizzata assieme alla sua amica del cuore. La ballerina è tornata dal tattoo artist e in una sola sessione, ha aggiunto altri tre micro tatuaggi alla collezione. "Mercoledì sera alternativo" ha scritto su Instagram, mostrando le new entries sul suo corpo.

Come i precedenti, anche questi sono tatuaggi simbolici e significativi per lei. Ha scelto qualcosa di profondo, capace di rappresentarla e dire qualcosa di lei, della sua storia, del suo vissuto. "Circondata da luce" è la scritta fatta sul braccio destro: ricorda un po' la scritta "Circondata da amore" con cui ha celebrato su Instagram i suoi 21 anni. Probabilmente è un'espressione a lei cara, un modo per esprimere quanto si senta grata e fortunata per ciò che ha ricevuto dalla vita.

Anche il secondo tatuaggio è una scritta, una sola parola stavolta, posizionata sulla mano destra, con le lettere messe in semicerchio accanto a polso. C'è scritto "Choices", che è una parola importante, soprattutto per una ragazza della sua età, così giovane e con tutta la vita davanti, con tante decisioni ancora da prendere. Forse l'ispirazione per questo tattoo le è venuta di recente. Qualche giorno fa, infatti, la ballerina è stata a Londra, città che ama molto e dove è già stata in passato. Quando ha condiviso su Instagram la serie di scatti realizzati lì, nella caption c'era scritto proprio "choices".

Infine, il terzo tatuaggio realizzato nella parte posteriore del braccio destro è uno strano disegno! C'è una sedia con una sola gamba, che però riesce comunque a stare in equilibrio. Potrebbe essere il riferimento alle future sfide, alla ricerca perenne di equilibrio, che per una persona molto sensibile e vulnerabile a volte sembra un lontano miraggio. I fan l'hanno affettuosamente paragonata ad Alfa, il collega con più di 100 tatuaggi sul corpo.