Tutti i tatuaggi di Chiello: i primi li ha fatti a 13 anni

Chiello è tra i big del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa col brano Ti penso sempre. Quali sono e cosa significano i tatuaggi che ha su tutto il corpo?

Chiello, alias Rocco Modello, è uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa col brano Ti penso sempre. Per lui quello all'Ariston è un gran debutto: certo, aveva preso parte all'evento nei panni di ospite lo scorso anno, quando aveva duettato con Rose Villain durante la serata cover, ma per lui questa è la prima volta nei panni di big. Il dettaglio che non può passare inosservato nel suo look? I numerosi tatuaggi che gli ricoprono quasi completamente il corpo: ecco cosa raffigurano e cosa significano.

I tatuaggi di Chiello fatti a 13 anni

Chiello ha gran parte del corpo ricoperta di tatuaggi e in più occasioni ha raccontato che i disegni raccontano la sua vita: si ritrova a guardarli e a ricordare il momento esatti in cui li ha fatti. I primi risalgono a quando aveva solo 13 anni, si trovano tutti "sotto le mutande", visto che all'epoca provava a nasconderli ai genitori (che gli vietavano di farli). Cosa raffigurano? C'è un dinosauro colorato su un fianco, un teschio in una rosa e un mostro multicolor sulla parte opposta e una piccola ancora che ha tatuato da solo e che è un simbolo di salvezza.

I tatuaggi sui fianchi

Il ragno e la farfalla tatuati sul viso

Chiello non ha resistito alla mania del momento, quella dei tatuaggi sul viso. Sul lato sinistro ha un ragno, che ha definito il suo tattoo preferito (solitamente associato a creatività, pazienza e resilienza), mentre sul lato destro ha una grossa farfalla total black. Qual è il suo significato? Per lui è un simbolo di fortuna, basti pensare al fatto che se lo è fatto imprimere sulla pelle nel momento in cui si è trasferito a Milano. Tra i tatuaggi molto visibili del cantante c'è anche la scritta Melancholy impressa alla base del collo. Letteralmente significa "malinconia" e rappresenta al 100% il suo mood di sempre.

I tatuaggi sul viso

I tatuaggi sulle braccia e sul busto

La maggior parte dei tatuaggi di Chiello hanno solo un valore estetico e non simbolico ma tra quelli che fanno eccezione c'è il 13 sulla mano sinistra, riferimento al numero civico della casa in cui è cresciuto. Il braccio destro, invece, è in "continua evoluzione": se fino a qualche tempo fa aveva una grossa rosa sulla spalla, ora l'ha coperta con un disegno ancora più grande e total black. Sono rimasti, invece, i tattoo old school sull'avambraccio. Sul busto, invece, ha diversi disegni grossi e iconici, dal viso di Cristo con la corona spinata sulla testa a un demone in stile giapponese, fino ad arrivare al cuore sacro sul petto ma con un teschio al suo centro.

I tatuaggi sul busto

Il disegno che celebra l'album Mela Marcia sulla schiena

Il tatuaggio sulla schiena è tra gli ultimi fatti da Chiello ed è un chiaro riferimento al titolo del suo terzo album uscito nel 2023, Mela Marcia. Cosa raffigura? Il torsolo di una mela mangiucchiata con intorno dei bambini che fanno il girotondo e delle figure angeliche che volano. Il disegno ricopre la pelle dalle spalle al fondoschiena ed è realizzato solo con inchiostro nero.