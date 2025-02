video suggerito

Chi è Chiello, la carriera del rapper a Sanremo 2025 con Rose Villain

A cura di Redazione Spettacolo

Chiello è il cantautore che accompagnerà Rose Villain nella serata del venerdì, quello dei duetti e delle cover, del Festival di Sanremo 2025, I due cantanti porteranno sul palco dell'Ariston una versione molto personale di Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti. La scelta della Big del Festival è coraggiosa, non per le qualità artistiche del cantante, una delle giovani realtà più promettenti del cantautorato italiano – attualmente in radio con Amore mio -, ma perché sicuramente non è conosciutissimo dal grande pubblico: "Mi piace molto l'attitudine di Rose, mi ci rivedo in alcuni aspetti. In questi mesi siamo entrati in sintonia, abbiamo passato del tempo insieme in studio e sono nate anche delle belle canzoni. Quando Rose mi ha chiesto di accompagnarla nella serata dei duetti non ho potuto rifiutare, essendo un grande ammiratore del cantautorato italiano di quel periodo".

Chi è Chiello e qual è il vero nome del cantante

Classe 1999, Chiello è uno degli artisti più apprezzati del nuovo cantautorato italiano, ovviamente rileggendo il genere in base anche al suo passato negli FSK, band che ha avuto una vita breve ma intensa nel mondo della trap. Originario di Venosa, un piccolo Paese della provincia di Potenza, in Basilicata, il suo vero nome è Rocco Modello e in questi ultimi anni si è fatto apprezzare per questo suo cantautorato acido, questa capacità di tentare una strada diversa del genere, quindi è inutile pensare al suo nome a fianco a quelli di mostri sacri del genere, piuttosto è una rilettura più contemporanea di questa etichetta.

Gli esordi con FSK satellite e la carriera da solista

Nel 2017 assieme a Taxi B e Sapobully fonda gli FSK (alle produzioni c'è Greg Willen), un gruppo trap con un'attitude unica nel genere, in cui incarna la parte più melodica, appunto, del trio. Due anni dopo la fondazione, nel 2019 fanno il botto con l'album d'esordio Trapshit, mentre un anno dopo, nel 2020, esce Padre, figlio e Spirito. Pima di questa uscita, però, tutti e tre i membri si erano confrontati conlpesordio da solista e nel 2021 annunciano la fine dell'esperienza degli FSK, dando il là alle rispettive carriere da soli. Prima del suo album d'esordio, Chiello collabora in “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke, mentre Oceano Paradiso è il suo primo album, certificato platino. Nel 2023 dà seguito a quell'esordio con l'album "Mela marcia", anticipato dal singolo Milano dannata. Successivamente collabora con Mahmood nel brano “Paradiso” insieme a Tedua e con Mace in “Ruggine” insieme a Coez. Ad aprile 2024 pubblica il singolo “Limone”, seguito da “Stanza 107” a luglio e da “Ho sbagliato ancora” a ottobre e Amore mio a gennaio, mentre da qualche settimana appare pure come feat in Non so, canzone contenuta nell'ultimo album di Guè "Tropico del Capricorno".