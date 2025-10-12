Il significato dei tatuaggi di Opi, il nuovo concorrente di Amici

È partita una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, e settimana dopo settimana i ragazzi in gara cominciano a farsi conoscere. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico nelle ultime settimane è stato Opi, entrato nella scuola come cantante dopo essersi esibito sulle note di un suo inedito intitolato Fahrenheit. Per i fan del programma si tratta di un volto “già noto”: lo scorso anno aveva sfidato TrigNO durante una delle puntate pomeridiane, non riuscendo però ad avere la meglio. Il suo vero nome è Simone Opini, è di Bergamo, fa l’imbianchino ed è già molto famoso su Spotify. Qual è il significato dei numerosi tatuaggi che ha sul corpo?

Il significato del tatuaggio sul braccio

Interrogato da Maria De Filippi sul valore che dà ai numerosi tatuaggi che ha sul corpo, Opi ha spiegato che per lui sono un modo per esprimere le sue emozioni, visto che ha un carattere molto chiuso. Ha inoltre aggiunto che i “tatuaggi costano meno di uno psicologo”, visto che ha un amico che fa il tatuatore. Si è soffermato sul tattoo che ha nella parte interna dell’avambraccio: il viso di Axl Rose dei Guns N’ Roses. Simone ha definito il cantante il suo “mentore” e ha raccontato che è stato il papà a tramandargli la passione per l’iconico gruppo rock.

I tattoo sulle braccia

I tatuaggi sulla gamba

Sulla gamba, invece, Opi ha dei tatuaggi dedicati alla sua passione per i supereroi Marvel: i disegni di Venom e Spiderman. Fin da bambino li ha sempre considerati dei miti, soprattutto l’uomo ragno, di cui ama la “doppia faccia”, quella di Peter Parker e di Spiderman. Ha paragonato la vita del personaggio alla sua: è grazie a lui che ha capito che per ottenere ciò che vuole deve rinunciare necessariamente a qualcosa, proprio come fa Peter Parker quando diventa Spiderman.

Scritte e simboli tatuati sulla pancia

Tra i disegni “indelebili” dedicati alla passione per la musica c’è anche il tatuaggio che Opi ha impresso sugli addominali, per la precisione all’altezza dello stomaco. Di cosa si tratta? Della scritta “Don’t Cry”, titolo di una delle canzoni più famose ed emozionanti dei Guns N’ Roses, il suo gruppo rock preferito. Poco più in basso sulla pancia ha impresso una farfalla black&white con le ali aperte. Si tratta di un simbolo di rinascita, che sottintende però anche un riferimento al concetto di libertà (che avviene dopo la trasformazione da baco in farfalla).

I tatuaggi sulla pancia

Il significato del tatuaggio sulla spalla

Tra i tatuaggi più appariscenti e in vista di Opi c’è quello che gli ricopre la spalla sinistra e che si prolunga fino al petto. Raffigura un serpente arrotolato su se stesso con la lingua biforcuta in vista, cosa significa? Secondo le convenzioni, il serpente è un simbolo di trasformazione e rinascita, visto che cambia pelle. Come se non bastasse, è anche un emblema di forza grazie alla sua natura letale.

Il tatuaggio sulla spalla

I tatuaggi sulle mani

Opi non ha lasciato "libere" neppure le mani, anzi, le ha decorate con dei tatuaggi dal significato simbolico. Sulla mano sinistra, in particolare, ha impresso la scritta Love, dedicando a ogni dito una lettera della parola. Di cosa si tratta? Naturalmente di un omaggio all'amore, un valore in cui con ogni probabilità crede moltissimo.

I tatuaggi sulle mani

La croce tatuata sul petto

Opi ha anche una croce tatuata sul petto ma al momento non ne ha rivelato il significato. Solitamente è un simbolo di fede e devozione ma potrebbe essere anche un riferimento a un tentativo di continuo equilibrio tra forze opposte: luce/buio, vita/morte, redenzione/appartenenza culturale.