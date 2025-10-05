Opi ad Amici racconta il significato dei suoi tatuaggi: “Non li ho fatti per colorarmi, hanno un peso”

Opi nella puntata di Amici oggi ha parlato dei suoi tatuaggi. “Non li ho fatti per colorarmi, hanno un peso” ha raccontato il cantante prima di spiegare il significato di alcuni disegni incisi sulla sua pelle: uno è dedicato a Spiderman, “l’eroe che mi ha insegnato a rinunciare per avere qualcosa di più grande”.

L'allievo di Amici di Maria De Filippi Simone Opini alias Opi, nella puntata di oggi, domenica 5 ottobre, ha raccontato l'importanza dei suoi tatuaggi. Il giovane cantante in sala prove ha raccontato che spesso viene giudicato per i disegni che ha deciso di incidersi su gambe e braccia: "Non sanno che peso gli ho dato", ha dichiarato. In studio, allora, Maria De Filippi gli ha chiesto il significato di alcuni suoi tatuaggi.

Le parole di Opi sui suoi tatuaggi

"Non possono giudicarmi dai segni che ho sul corpo, non sanno che peso gli ho dato. Non li ho fatti per colorarmi" ha dichiarato Opi in sala prove: il video del suo sfogo è stato trasmesso in studio nella puntata di oggi, domenica 5 ottobre e Maria De Filippi ha chiesto all'allievo il significato di alcuni disegni che si è fatto incidere sul corpo. Un modo per permettere al cantante di farsi conoscere dal pubblico e dai suoi compagni di avventura nel talent. "Quando ci siamo visti mi hai detto "i tatuaggi costano meno dello psicologo" ha commentato la conduttrice prima di dare parola a Opi. "Ho un amico che fa il tatuatore, perciò dico che i tatuaggi costano meno dello psicologo. Sono di poche parole, non riesco a confidarmi con le persone, e il tatuaggio è sempre stata una prova. Del tipo "ce la faccio a superare questo, mi sento più forte" ha risposto l'allievo prima di rivelare il significato di alcuni disegni incisi sul suo corpo.

Il significato dei tatuaggi di Opi

Sul braccio Opi ha tatuato il volto di Axl rose, "una mentore per me", ha dichiarato mostrando il disegno. "Mio papà ascoltava i Guns N' Roses, e ho deciso di tatuarmelo", ha continuato. Poi, ancora, ha mostrato un grosso disegno sulla gamba: "Ho un venom e uno spiderman, i miei eroi da bambino. Spiderman perché ha una doppia faccia, Peter Parker e Spiderman. Quando Spiderman vince, Peter perde qualcosa. L'ho paragonato al sacrificio fatto in questi anni, perché per costruire qualcosa di mio ho dovuto rinunciare a qualcosa. Lui è l'eroe che mi ha insegnato a rinunciare per avere qualcosa di più grande".