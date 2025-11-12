Fedez fa un nuovo tatuaggio sul fianco: qual è il significato simbolico del disegno “surreale”

Fedez sta per fare un nuovo tatuaggio sul fianco e ha mostrato la bozza sui social. Cosa raffigura e a cosa è ispirato?

Fedez sta vivendo una nuova fase della sua vita dopo l'addio a Chiara Ferragni e dopo che le numerose polemiche in cui è stato coinvolto lo hanno spinto a ridurre la presenza sui social. Ora lascia parlare la musica e i progetti professionali, certo del fatto che riuscirà a far emergere la sua vera natura anche in questo modo. Su Instagram lo si vede pochissimi ma a volte fa qualche piccola eccezione. Oltre a postare le nuove puntate del podcast che lo vede protagonista, condivide anche alcuni estratti del suo privato, l'ultimo arrivato? Un primo piano sul tatuaggio che sta per realizzare: ecco cosa raffigura e il suo significato.

Non è una novità che Fedez sia appassionato di tatuaggi, anzi, dagli esordi della carriera ha sempre sfoggiato moltissimi disegni indelebili sulla pelle, ma ora pare che stia puntando a ricoprire tutto il corpo. Dopo l'enorme tatuaggio dedicato ai figli Leone e Vittoria fatto dopo aver sconfitto il cancro, ora è tornato dal tutuatore di fiducia per "completare l'opera". Sui social si è infatti scattato un selfie allo specchio, facendo un primo piano sul bozzetto che gli è stato dipinto sulla pelle proprio accanto al tattoo delle fenice. Così facendo, si ritroverà con il busto totalmente ricoperto d'inchiostro e il disegno finale sembrerà un "tutt'uno", proprio come se si trattasse di una tela di un'opera astratta (e allegorica).

La bozza del nuovo tatuaggio di Fedez

L'ispirazione dietro il nuovo tatuaggio di Fedez

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Fedez? Un percorso intricato e surreale, al cui interno passa addirittura un dragone. Si tratta di un riferimento a Matrix, come lui stesso ha lasciato intendere postando una foto del film. Per essere precisi, sarebbe una riproduzione del mondo simulato di cui parla il protagonista Neo, quello che quest'ultimo definiva "Una prigione per la mente", vista la sua contrapposizione al mondo esterno e vero. Insomma, il rapper ancora una volta attraverso i tatuaggi ha voluto raccontare le difficoltà del suo mondo interiore, sottintendendo che lui, a differenza di Neo, ha scelto il mondo simulato piuttosto che la realtà. Quand'è che mostrerà l'opera completa?

Leggi anche Il nuovo tatuaggio di Tony Effe: cosa raffigura il disegno che gli ricopre la schiena