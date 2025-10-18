Il nuovo tatuaggio di Tony Effe: cosa raffigura il disegno che gli ricopre la schiena

Tony Effe sta vivendo un momento molto felice della sua vita: non solo riesce a trasformare ogni sua canzone in una hit, da qualche giorno è anche diventato papà della piccola Priscilla, la figlia nata dall'amore con la compagna Giulia De Lellis. Di recente sui social si era mostrato in una dolcissima versione genitore, lasciandosi immortalare prima con la bimba col suo petto, poi pronto per tornare a casa in sua compagnia. Ora, però, è tornato alla sua grande passione, quella per i tatuaggi: ecco cosa si è fatto imprimere sulla pelle, ricoprendo completamente la schiena.

Chi è il tatuatore di Tony Effe

Non è una novità che Tony Effe ami i tatuaggi, anzi, ne ha così tanti che è quasi impossibile trovare uno spazio "libero" sul suo corpo. L'ultimo che aveva fatto era il nome di Priscilla sul viso, un dolce omaggio realizzato prima ancora della sua nascita e che adesso lo accompagnerà per il resto della vita. Ora è tornato dal tatuatore romano di fiducia, Web Mc (alias Simone Bianchi), specializzato negli stili Black’n’Grey e Chicano, ovvero quello ispirato alla cultura messicana che racconta di identità, fede, famiglia e lotta. Cosa gli ha chiesto? Di completare il "bozzetto" che da diverso tempo aveva sulla schiena.

Il tatuaggio di Tony Effe

Tony Effe completa il tatuaggio in stile Chicano

Il rapper si è lasciato immortalare mentre i "lavori erano in corso", ovvero mentre era steso sul lettino e il tatuatore stava portando a termine la sua opera d'arte. Cosa si è fatto imprimere sulla pelle? Un enorme disegno nero che raffigura in stile Chicano due clown demoniaci, un simbolo della dualità tra la felicità apparente e la tristezza interiore, per convenzione associati alla forza di sopportare le difficoltà della vita. I due pagliacci "dark", sullo sfondo di una casetta in stile Mulino bianco, guardano il viso di un demone dall'aspetto più anziano, la cui testa viene massaggiata da due mani chiaramente femminili. Si tratterà di un riferimento alla storia d'amore con Giulia che sta "placando" i suoi spiriti maligni o semplicemente di un disegno che gli piaceva in pieno stile "bad boy"?