Tony Effe dice addio ai ricci: perché il primo cambio look “da papà” è con i capelli rasati

Tony Effe ha cambiato look, dicendo per la prima volta addio ai ricci. Per quale motivo l’acconciatura “da papà” è con i capelli rasati?

Tony Effe sta vivendo una nuova e magica fase della sua vita: a partire dallo scorso ottobre è diventato papà per la prima volta e ora non può fare a meno di lasciarsi immortalare con la piccola Priscilla tra le braccia, la figlia nata dall'amore con la compagna Giulia De Lellis. I due appaiono sporadicamente insieme, così da preservare la privacy della loro storia, ma sarebbero più uniti e affiatati che mai. Se da un lato l'influencer ama documentare ogni dettaglio della maternità, dai problemi con l'allattamento alle palline di Natale dedicate alla bimba, il rapper si mostra in sua compagnia solo durante le passeggiate notturne o domenicali. Nelle ultime ore si è concesso un'eccezione, il motivo per cui lo ha fatto? Rivelare il drastico cambio look "da papà".

Il nuovo taglio di capelli di Tony Effe

Da sempre fedele ai ricci folti e spettinati, ora Tony Effe ha cambiato drasticamente look. Lo ha annunciato "a sorpresa" sui social, condividendo un esclusivo servizio fotografico realizzato sullo sfondo di una location dallo stile industrial che ha reso tutto più suggestivo e d'impatto.

Il nuovo look di Tony Effe

Nel primo scatto appare a petto nudo con la piccola Priscilla tra le braccia, poi successivamente ha posato con gli addominali e i tatuaggi in vista in diverse pose plastiche. Questa volta, però, a fare scalpore non sono i diamanti scintillanti e preziosi che indossa, quanto piuttosto il nuovo taglio di capelli. Tony si è rasato a zero la chioma, aggiungendo un micro taglio che simula una cicatrice sul davanti, proprio sopra la fronte.

Tony Effe con i capelli rasati

Il valore simbolico del cambio look di Tony Effe

Per quale motivo Tony Effe ha cambiato look? Sebbene non abbia aggiunto nessuna didascalia alle prime foto con i capelli rasati, in molti credono che si tratti di un modo per dare il via a una nuova fase della sua vita, quella da padre.

Tony Effe dice addio ai ricci

I curly hair erano ormai diventati il suo "tratto distintivo" ma probabilmente non lo rappresentavano più. Oggi ha sentito il bisogno di tagliare tutto, di esaltare i lineamenti del viso in modo deciso ma pulito, di dire addio al disordine per puntare tutto sul rigore, come a voler simboleggiare il fatto che la paternità lo abbia "costretto" a ricominciare da zero, a essere una persona matura e responsabile. Certo, non ha rinunciato al tocco anticonformista (ovvero il taglio sul davanti), ma è chiaro che questo cambio look sembra essere una vera e propria evoluzione stilistica e personale.