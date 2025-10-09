Le prime foto da papà di Tony Effe: l’orologio da oltre 50mila euro nasconde un omaggio a Priscilla

È nata la piccola Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. I due lo hanno annunciato sui social condividendo alcuni dolci scatti con la piccola tra le braccia: in quanti hanno notato che il rapper ha nascosto un omaggio “di lusso” alla neonata nel suo look?

Giulia De Lellis e Tony Effe sono al settimo cielo: ieri sono diventati genitori per la prima volta. Dopo che in molti stavano insinuando che il parto fosse avvenuto in gran segreto, la coppia ha prima smentito tutto mostrandosi alle prese con gli ultimi tracciamenti, poi in serata ha postato sui social le dolcissime foto con la piccola Priscilla tra le braccia. L'influencer è apparsa nel letto della clinica provata ma con il viso raggiante, mentre il neo-papà si è preso cura della bimba, cullandola per farla addormentare e dandole il biberon. In quanti hanno notato che il rapper ha nascosto un omaggio alla neonata nel suo look?

Tony Effe in versione papà con la piccola Priscilla

La vita di Giulia De Lellis e Tony Effe è cambiata e a dimostrarlo non sono solo le loro prime foto con Priscilla ma anche le didascalia che hanno usato per annunciare la sua nascita sui social. Se l'influencer ha scritto "La nostra bambina è qui. E come ve lo spiego…", il rapper ha semplicemente commentato con la parola "Tutto" in maiuscolo e seguita da un cuore.

Giulia De Lellis e Tony Effe

Il neo-papà è stato accanto a Giulia in sala parto (come dimostrano le foto in cui ha la cuffietta e il camice di plastica), poi in reparto si è preso cura personalmente della bimba, rimanendo a petto nudo e indosso solo i pantaloni della tuta neri. L'ha cullata, l'ha ammirata e l'ha tenuta sulla pancia mentre si concedeva una partita ai videogame: Tony sembra essere un vero e proprio papà modello.

Tony Effe in clinica

Il prezioso omaggio a Priscilla nel giorno della nascita

Nell'unica foto della nascita di Priscilla postata da Giulia De Lellis è emerso un dettaglio iper fashion. Su Instagram ha condiviso un primo piano sul petto di Tony che tiene tra le braccia la neonata, mettendo in risalto il prezioso orologio col quadrante rosa che porta al polso (che con ogni probabilità ha indossato in onore della figlia, così da accoglierla con un tocco di lusso).

Orologio Audemars Piguet

Il gioiello è firmato Audemars Piguet, è il Royal Oak modello Lady in oro rosa 18 carati, la cui particolarità sta nel quadrante rosa con motivo "Grande Tapisserie" e rivestimento luminescente. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 58.100 euro ma, nel caso in cui venga richiesta qualche personalizzazione, il suo valore può anche raddoppiare, superando i 100.000 euro. Insomma, anche in versione papà Tony Effe non perde la sua passione per il lusso e i diamanti: quale sarà il primo regalo che farà alla piccola Priscilla?