Perché Giulia De Lellis e Tony Effe hanno deciso di chiamare la figlia Priscilla

Giulia De Lellis è incinta, aspetta la sua prima figlia da Tony Effe ed è letteralmente raggiante. Ha fatto l'annuncio sui social qualche mese fa dopo essere stata paparazzata col pancino in evidenza e da allora non si è nascosta più, anzi, si è servita spesso dei social per raccontare la sua nuova vita da futura mamma. Ha documentato il baby shower, ha mostrato alcuni arredi della cameretta in anteprima e ha cominciato già a decorare il suo primo album dei ricordi. Come già dichiarato dalla coppia in più occasioni, la piccola si chiamerà Priscilla (e il papà le ha già dedicato un tatuaggio sul viso), ma solo nelle ultime ore l'influencer ha spiegato per quale motivo la scelta è ricaduta proprio su questo nome.

Le rivelazioni di Giulia De Lellis sulla gravidanza

In un video condiviso su TikTok, Giulia De Lellis ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua gravidanza. Ha innanzitutto spiegato che il fidanzato Tony Effe è sempre stato il più propenso a mettere su famiglia, tanto da sognare un figlio a soli due mesi dall'inizio della relazione. È stata Giulia a tenere "i piedi per terra" e a voler fare le cose con calma, aspettando di risolvere alcune situazioni e di prendere una casa più grande. Oggi, però, non potrebbe essere più felice, soprattutto perché la bimba è stata "desiderata, cercata e voluta". A proposito della dolce attesa, inoltre, ha dichiarato: "Sta andando nel migliore dei modi, sto benissimo, mi sento fortunatissima. A parte qualche fastidio costante e quotidiano, sto benone".

La scelta "condivisa" del nome Priscilla

Per quale motivo la figlia di Giulia e Tony si chiamerà Priscilla? A soddisfare le curiosità dei fan è stata l'influencer, che sui social ha spiegato: "Il nome dei figli dev’essere una scelta unicamente dei genitori perché se pensate di voler mettere d’accordo tutti, non ne uscite più. Quindi fregatevene e scegliete il nome che volete. Noi volevamo un nome romano, Priscilla significa nobile e quando lui me l’ha detto, mi sono re-innamorata di lui, il modo in cui me l’ha detto… è stato bellissimo". Insomma, sembra che tra i due non ci siano state dispute o litigi per la scelta del nome, anzi, è stato tutto molto spontaneo e naturale. Al momento, però Giulia vuole tenere top secret la data del parto, il motivo? È un'esperienza che le genera molta ansia, dunque non intende caricarsi di ulteriori pressioni mediatiche.