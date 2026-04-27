Tony Effe con gioielli e orologio da oltre 180 mila euro al battesimo della figlia Priscilla

Look bianco per Tony Effe, firmato Loro Piana: il rapper ha completato l’outfit del grande giorno con preziosi gioielli e un costoso orologio.

Il battesimo di Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno celebrato con amici e parenti il battesimo della piccola Priscilla. E chissà, la prossima festa in famiglia potrebbe essere un matrimonio. L'influencer a Verissimo ha confidato di essere prontissima al sì e ironicamente, ma forse non troppo, la coppia ha chiamato il loro tavolo "Gli sposi", al locale dove si sono svolti i festeggiamenti.

In attesa dei fiori d'arancio, la giornata di domenica 26 aprile è stata interamente dedicata alla bambina, che ha ricevuto il Sacramento. Nel condividere le foto della giornata speciale, il rapper ha accuratamente oscurato il vostro della piccola, mostrandola solo di spalle. Sia lui che la compagna preferiscono andarci piano, non concentrare troppa attenzione mediatica su Priscilla: non esporla è un modo per tutelarla.

Tony Effe in Loro Piana

Per il grande giorno, il rapper si è vestito di bianco, colore estremamente simbolico: è sinonimo di purezza, luce, innocenza. Ha scelto un total look Loro Piana: polo in cotone a maniche corte (1050 euro), pantaloni Dustin coordinati (1000 euro), foulard Boteh in cashmere (450 euro) e mocassini Summer Walk grigi (890 euro) Ha aggiunto occhiali da sole Cartier con lenti squadrate rosa e ha dato un tocco estremamente prezioso con gli immancabili gioielli.

Leggi anche Giulia De Lellis in minigonna al battesimo della figlia Priscilla: il look total white

Tony Effe e Giulia De Lellis

Uno è il bracciale di Nadine Ghosn a forma di matita: costa dai 25 mila euro in su, a seconda della personalizzazione in oro e diamanti. Spicca poi una new entry nell'universo di Alessandro Bernini, una firma carissima a Tony Effe: per lui ha realizzato molti gioielli della sua collezione personale. Questo bracciale è composto da pietre preziose naturali di svariati colori, incastonate in oro. Il prezzo è top secret.

Pencil Bracelet di Nadine Ghosn

Bernini in passato ha realizzato per la coppia una collana con ciondoli personalizzata, un anello con maxi diamante donato all'influencer come pegno d'amore, il push present per la nascita di Priscilla. Al polso spicca un orologio Audemars Piguet: sembrerebbe il Royal Oak Jumbo Extra-Thin realizzato interamente in oro giallo 18 carati.

Royal Oak Audemars Piguet

Sul sito ufficiale il prezzo è disponibile solo su richiesta, ma modelli simili vengono proposti sui marketplace specializzati in orologi di lusso a prezzi compresi tra 150 mila e 180 mila euro. Tony Effe ha sfoggiato una creazione del brand anche in occasione di Sanremo. Look total white anche per Giulia De Lellis, che è stata criticata per la scelta della minigonna.