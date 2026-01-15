Il nuovo anello di diamanti di Giulia De Lellis: Tony Effe le ha regalato “una promessa d’amore” per i 30 anni?

Giulia De Lellis ha compiuto 30 anni oggi e sui social sta documentando alcuni dei momenti più belli di questa giornata speciale. Tutto è partito ieri quando ha dato il via al countdown raccontando di tutti i traguardi di cui va fiera, dalla nuova vita da mamma alla carriera da influencer. Ha poi dedicato una dolce Stories a Tony Effe, definito l'amore della sua vita, nonché la sua famiglia. È proprio con lui che ha trascorso la serata, ritrovando una sorpresa davvero unica una volta rientrata in casa allo scoccare della mezzanotte. Su Instagram, inoltre, ha parlato di un regalo ricevuto in anticipo: si tratterà dell'anello di diamanti che ha sfoggiato?

I gioielli indossati da Giulia De Lellis per il compleanno

Per la festa dei 30 anni Giulia De Lellis non poteva che brillare con una serie di gioielli preziosi. Per completare il sensuale look total black ha infatti sfoggiato la collana col ciondolo a forma di fagiolo che nasconde un omaggio a Priscilla, un maxi Rolex d'oro da quasi 50.000 euro e un bracciale coordinato.

Giulia De Lellis con i gioielli scintillanti per il compleanno

Non è passata inosservata neppure la serie di anelli che ha indossato alla mano sinistra, primo tra tutti quello tempestato di diamanti comparso all'anulare. Si tratta di una fedina realizzata con diamanti di taglio ovale che ha abbinato ad alcuni anelli della stessa serie ma leggermente più piccoli. Sul profilo di Alessandro Bernini, gioielliere a cui di recente si sono affidati spesso sia Giulia che Tony per i regali di coppia, è poi comparsa una Stories con un primo piano sulla sua nuova creazione brillante con almeno 16 pietre ovali da 0.30 carati (che sembra essere proprio quella indossata dall'influencer).

Il nuovo anello realizzato da Alessandro Bernini

Perché i diamanti sono un simbolo di amore eterno

Di fronte un anello di diamanti di tale bellezza e preziosità indossato all'anulare sinistro, in molti hanno pensato che potesse trattarsi di un regalo di Tony Effe, che in occasione dei 30 anni avrebbe voluto omaggiare la compagna (e mamma di sua figlia) con un simbolo di amore eterno realizzato dal suo gioielliere preferito, Alessandro Bernini.

Giulia con l’anello di diamanti all’anulare sinistro

I diamanti, infatti, con la loro durezza e indistruttibilità vengono associati a qualcosa di eterno, puro e resistente ed è per questo che si usano per i classici anelli di fidanzamento. Dai due non sono arrivate né conferme, né smentite, l'unica cosa certa è che Giulia, poco prima dell'appuntamento speciale col fidanzato, si era mostrata in lacrime mentre parlava di un "regalo per la vita" che aveva ricevuto in anticipo e che l'aveva lasciata impressionata. In quanti sognano di vedere la coppia sull'altare prima o poi?