I 30 anni di Giulia De Lellis: festeggia con Tony Effe e indossa un orologio da quasi 50mila euro

Giulia De Lellis ha compiuto 30 anni e non poteva che festeggiare in modo speciale: ecco cosa ha organizzato Tony Effe per lei e l’accessorio di lusso che ha indossato.

Oggi, 15 gennaio 2026, è una giornata speciale per Giulia De Lellis: compie 30 anni e non potrebbe essere più felice di tutti i traguardi che è riuscita a raggiungere. Fa il lavoro dei suoi sogni, è diventata mamma di una splendida bambina, ha trovato l'amore al fianco di Tony Effe ed è circondata dall'affetto della famiglia: insomma, sembra non mancarle assolutamente niente. È da ieri che sui social ha dato il via al countdown, rivelando anche di aver avuto un regalo che l'ha commossa in anticipo, e in serata, allo scoccare della mezzanotte, ha ricevuto una dolcissima sorpresa dalle persone care: ecco come ha festeggiato questo compleanno importante.

La sorpresa per i 30 anni di Giulia De Lellis

Per Giulia De Lellis questo compleanno è davvero memorabile non solo perché compie una "cifra tonta", i 30 anni, ma anche perché è il primo che trascorre da mamma. Priscilla è la sua più grande ragione di vita e, sebbene siano passati diversi mesi dal parto, ancora oggi quasi non ci crede di avere una bambina "tutta sua".

Giulia rivela il regalo in anticipo

Come ha festeggiato? Con il fidanzato Tony Effe, definito "date for life", che ha organizzato una cena a lume di candela in un ristorante sofisticato (ma top secret).

Leggi anche Giulia De Lellis rivela il significato del ciondolo a forma di fagiolo che porta sempre al collo

La cena con Tony Effe

Una volta tornata a casa a mezzanotte, l'influencer ha poi trovato ad accoglierla una sorpresa speciale: una miriade di palloncini con sotto appesi dei dolci messaggi scritti dalle persone care. Li ha letti tutti, emozionandosi, e alla fine ha commentato con queste parole: "Ogni persona del mio cuore è come se fosse qui. Come vi amo".

La sorpresa delle persone care

Il look di Giulia De Lellis per la festa dei 30 anni

Cosa ha indossato per la festa dei 30 anni Giulia De Lellis? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black con un mini dress di pelle, un modello a tubino e strapless, con una profonda scollatura sul seno e una serie di fiocchetti in tinta lungo l'abbottonatura sul davanti.

Giulia De Lellis legge i messaggi degli amici

Per completare il tutto ha scelto dei collant dark e l'immancabile collana a col ciondolo fagiolo, anche se a fare la differenze è stato un accessorio in particolare: l'orologio.

Giulia De Lellis col Rolex

Si tratta di un Rolex, modello Oyster Perpetual Day-Date 36: è in oro giallo 18 ct, ha il quadrante bianco, la lunetta zigrinata e il bracciale President. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 43.200 euro. Sarà questo il regalo "per la vita" che aveva ricevuto in anticipo?