Giulia De Lellis regala a Tony Effe una collana di oro e diamanti: il significato dei ciondoli

Giulia De Lellis ha fatto un regalo a Tony Effe: è una collana con 6 ciondoli. Tutti hanno un significato, rimandano alla vita del rapper e alle sue passioni.

Quando deve fare un regalo al suo fidanzato, Giulia De Lellis sa benissimo che coi gioielli va a colpo sicuro. Tony Effe ama sfoggiare collane vistose e molto preziose, sono un must dei suoi outfit assieme agli orologi di lusso. L'influencer si è rivolta a un nome che nel settore dei gioielli rappresenta una garanzia: Alessandro Bernini ha realizzato creazioni per tantissimi volti noti (Fedez per esempio). Ultimi in ordine di tempo, sono gli anelli che ha progettato per Damiano David e Dove Cameron, promessi sposi.

Il Jewelry Designer ha già lavorato per Tony Effe in passato. Suo è l'anello con maxi diamante che il rapper ha regalato come pegno d'amore alla sua fidanzata. E ancora suo è il gioiello che le ha donato per celebrare un giorno speciale: la nascita della loro figlia Priscilla. Stavolta le parti si sono invertite ed è stata lei a commissionargli una collana speciale, per sorprendere il compagno: è fatta in oro 18 carati (giallo, bianco e rosa) con diamanti e rubini.

La collana è impreziosita con ben 6 ciondoli. Tutti rappresentano qualcosa di importante e significativo per il rapper, raccontano qualcosa di lui, delle sue passioni, di ciò che ama. Ovviamente su uno c'è scritto il nome Giulia: la coppia sta insieme da più di un anno. C'è poi la P di Priscilla, la loro primogenita. La piccola è nata alcuni mesi fa e per il momento non ne è mai stato mostrato il volto sui socia. L'influencer è abituata a mostrare la sua quotidianità a fan e follower, è molto attiva soprattutto per ciò che riguarda il lavoro, il suo brand beauty, i consigli make-up per la sua community. Viceversa, ha scelto per ora di proteggere la bimba e tenere per sé la sfera familiare. Difatti sono rare anche le foto con Tony Effe.

Il ciondolo col numero 777 fa riferimento al mondo musicale del rapper e della Dark Polo Gang, il collettivo trap italiano da lui fondato prima di intraprendere carriera da solista. Il "triplo sette" indica il jackpot ed è quindi un numero fortunato, che infatti lui ha inserito anche nel suo nickname su Instagram (tonyeffebaby777). Non poteva mancare tra i ciondoli lo stemma della Roma: è la sua squadra di calcio del cuore e Tony Effe è legatissimo alla Capitale, dove è nato e cresciuto e dove tutt'ora vive. Tra i ciondoli poi c'è una croce: è un simbolo che torna spesso nell'immaginario trap e che Tony Effe stesso ha tatuato sul viso. Sulla guancia destra ha una piccola croce latina. Il sesto e ultimo charm è una mano chiusa a pugno con indice e mignolo allungati: insomma è il gesto delle corna verso il basso, un simbolo di scaramanzia. Con questo regalo, Giulia De Lellis ha dimostrato di conoscere davvero bene il suo uomo!