video suggerito

Fedez si regala una collana di zaffiri e diamanti: il significato del gioiello unico al mondo New entry nella collezione di gioielli di Fedez: la sua passione per il lusso si è tradotta in un collier personalizzato di diamanti e zaffiri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

132 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @fedez

"Eh la Peppa": non ha trovato altre parole Fedez, per esternare il suo stupore e commentare il suo nuovo gioiello. La collana porta la firma di Alessandro Bernini, che in passato ha già collaborato col rapper. È lo stesso gioielliere, molto noto tra le celebrity (Tedua, Sfera Ebbasta, Bresh) a cui aveva commissionato anche la realizzazione di un anello unico al mondo, che porta sempre al dito ormai da diversi mesi.

Instagram @alessandro_bernini

Come è fatta la collana di Fedez

I gioielli sono la passione di Fedez e stavolta sembra proprio che non abbia badato a spese. Si è rivolto nuovamente ad Alessandro Bernini, che del lusso ha fatto la sua professione. Oltre a essere il più giovane commerciante di diamanti nel sud della Francia e uno dei più giovani in tutta Europa, da quattro anni è anche il responsabile delle vendite per Vitale 1913, azienda del Principato di Monaco molto nota nel settore del commercio di pietre preziose.

Instagram @alessandro_bernini

Questo è quanto si legge sul suo profilo Linkedin. La nuova collaborazione tra i due ha portato alla realizzazione di un altro gioiello unico, esclusivo, realizzato appositamente per Fedez. Il "capolavoro", come lo definisce Bernini, è stato realizzato in Italia. Per mostrarlo nel dettaglio, ha realizzato un video durante il momento della consegna al rapper. "Oggi è un grandissimo giorno per l'alta gioielleria italiana" dice Bernini a inizio video, sottolineando l'unicità del gioiello realizzato e la presenza di diamanti certificati.

Instagram @alessandro_bernini

Il significato del nome

Il nome della collana è "Le sfumature del cielo" e presenta oltre 65 carati in totale, tra diamanti (23 in tutto) e zaffiri, tutti naturali. Il collier ricorda un tramonto sul mare, perché le pietre hanno diverse sfumature di colore che vanno dall'arancione vivo al giallo chiaro, per poi fondersi al centro in un diamante centrale da 3 carati. Difficile orientarsi sul prezzo di questa creazione, che vale certamente migliaia e migliaia di euro, visto il processo di produzione e l'elevata qualità delle pietre impiegate.