Fedez completa il set di gioielli scintillanti: ha un nuovo anello a croce tempestato di diamanti

A cura di Valeria Paglionico

La vita di Fedez è cambiata in modo drastico da quando si è separato da Chiara Ferragni: non solo si è trasferito in una nuova casa in piazza Castello, ha anche ritrovato le vecchie amicizie del mondo del rap che aveva abbandonato per godersi la famiglia. L'unica cosa che è rimasta invariate? L'amore per i figli Leone e Vittoria, con i quali si è immortalato in un dolcissimo ritratto "di famiglia" sullo sfondo della villa in Costa Smeralda in cui sta trascorrendo le vacanze. Ora ha dovuto temporaneamente salutare i bimbi, attualmente in partenza per la Grecia con la mamma, ma si è "consolato" con un nuovo gioiello extra lusso: ecco di cosa si tratta.

Chi ha realizzato il nuovo anello di Fedez

Fedez non ha mai nascosto la sua passione per il lusso ma solo negli ultimi mesi ha capito di non poter (e voler) più fare a meno dei gioielli preziosi, dalle croci griffate agli anelli scintillanti. Il suo gioielliere preferito? Alessandro Bernini, il leader del settore amatissimo dai rapper italiani, da Tedua a Sfera Ebbasta. È a lui che, dopo aver commissionato una meravigliosa collana con diamanti e zaffiri naturali definita un vero e proprio "capolavoro", ha affidato anche la creazione di un anello coordinato, così da completare il set sparkling con un ulteriore tocco glamour. A rivelare il risultato finale è stato proprio il gioielliere, che sui social ha condiviso un reel in cui inquadra in primo piano il prezioso.

L'anello con la croce di Alessandro Bernini

Il significato dell'anello di diamanti

L'anello con croce firmato da Bernini è stato realizzato con oro bianco 18k ed è interamente tempestato di diamanti, per la precisione delle pietre naturali incolori che creano un effetto caleidoscopio quando sono illuminate. La croce, invece, è nelle sfumature del giallo/arancio. L'effetto ottico è incredibile, soprattutto quando viene avvicinato al collier coordinato. Il nome della collana è "Le sfumature del cielo", dunque probabilmente anche l'anello è lo stesso modello, e fa riferimento alle meravigliose nuance di un tramonto sul mare. Trattandosi di pezzi commissionati ad hoc per il rapper, non sono in vendita ma è chiaro che valgono migliaia e migliaia di euro. In quanti sognano di sfoggiare dei preziosi simili?