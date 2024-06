video suggerito

Fedez sfoggia al polso un orologio d’oro tempestato di diamanti da oltre 50 mila euro Fedez ha trascorso una serata con gli amici. Nel look ha indossato diversi gioielli preziosissimi, che non possono mancare mai nei suoi outfiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Feste con gli amici, viaggi, il ritorno alla musica (il singolo con Emis Killa in cui parla di un amore travagliato), nuove frequentazioni (è stato avvistato con la modella Garance Authié): è la vita di Fedez da quando è finito il matrimonio con Chiara Ferragni. I due ora devono trovare un accordo per il divorzio. Mentre lei ha trascorso il weekend a Forte dei Marmi, il rapper è stato a Jesolo, per una serata. Non sono passati inosservati i gioielli: gli anelli, la collana e un prezioso orologio di lusso.

Fedez e la passione per i gioielli di lusso

I gioielli sono una grande passione di Fedez: una collezione di anelli, collane, bracciali e orologi che si arricchisce di creazioni sempre nuove ed esclusive, col passare del tempo. Poche settimane fa ha fatto acquisti presso lo store di Chrome Hearts. L'ultima new entry, invece, è l'anello personalizzato realizzato per lui da Alessandro Bernini, in oro e diamanti. Lo ha sfoggiato questo weekend per una serata a Jesolo e lo ha abbinato alla collana col ciondolo a forma di croce che ultimamente indossa quasi sempre.

L'ha sfoggiata anche durante la tanto discussa intervista rilasciata a Francesca Fagnani, nel programma Belve. Ma nel condividere con fan e follower alcuni momenti della serata, non è sfuggito un altro dettaglio, decisamente più prezioso. Si tratta di un orologio griffato di lusso. Non è il solo, nella collezione del rapper, che ama particolarmente questo accessorio. Possiede un Richard Mille azzurro da oltre 500 mila euro e un altro rosso fuoco.

Orologio Patek Philippe

Chi ha firmato l'orologio di Fedez

Nelle Instagram Stories del rapper si intravede il prezioso accessorio, che possiede già da diversi anni. È il modello di un noto brand di fascia alta, famoso per le sue creazioni di lusso. Si tratta di un Patek Philippe in oro rosa con set personalizzato di diamanti su lunetta, cinturino e cassa, dotato di lancette luminescenti. Sembra sia il modello 5711/1R. Nella serie Nautilus, esistono modelli ancora più preziosi. Il modello 7118/1450R con oltre 2000 diamanti a taglio brillante, costa addirittura 419 mila euro, sul sito ufficiale!