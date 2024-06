Fedez nel video di Sexy Shop punta sul lusso: diamanti e jeans con le croci valgono oltre 400mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono passati mesi da quando i Ferragnez si sono separati e a quanto pare non hanno alcuna intenzione di riprovarci, anzi, entrambi hanno dato il via a una nuova fase della loro vita. Se da un lato Chiara Ferragni sta trovando consolazione nell'affetto della famiglia e degli amici, Fedez si è trasferito in una nuova casa milanese (che sta arredando con pezzi di design esclusivi e opere d'arte costose) e frequenta alcuni dei nomi più famosi del mondo del rap. È proprio con uno di loro, Emis Killa, che ha collaborato per realizzare Sexy Shop, la hit che si preannuncia uno dei tormentoni dell'estate, nel cui testo fa chiaramente riferimento alla storia finita con l'imprenditrice. Solo a settimane di distanza dal lancio il cantante ha rilasciato anche il video diretto da Byron Rosero con produzione Borotalco: ecco chi ha firmato il suo look di lusso.

Chi ha firmato i pantaloni con le croci di Fedez

Fedez ha appena rilasciato il video di Sexy Shop, la hit dell'estate nata dalla collaborazione con Emis Killa, e sui social ha documentato il grande evento con foto e Stories tratte dalla clip. Cosa ha indossato? Un look minimal ma che nasconde diverse chicche extra lusso. Da diversi mesi è diventato appassionato di Chrome Hearts, brand di fascia alta che sceglie personalmente la clientela a cui rivolgersi, lasciando acquistare i suoi abiti e i suoi accessori solo negli store americani, e anche in quest'occasione ha puntato sul marchio.

Fedez in Chrome Hearts

Se fino ad ora, però, il cantante aveva sfoggiato solo anelli e collane del marchio, ora ha letteralmente "indossato" le iconiche croci. Nel video della hit è rimasto a petto nudo, portando le attenzioni dei fan sui pantaloni total black decorati all-over con le croci gotiche a contrasto di Chrome Hearts. Il loro prezzo? Reperibili solo su Vestiaire Collective, una variante simile dei jeans viene venduta a oltre 6.700 euro.

Fedez con l'orologio Patek Philippe

I gioielli di diamanti di Fedez nel video di Sexy Shop

A rendere il look di Fedez ancora più prezioso sono stati i gioielli. Oltre agli anelli gotici in oro e diamanti sempre di Chrome Hearts, al polso ha portato anche un appariscente orologio scintillante. Lo aveva già indossato qualche mese fa: si tratta di un esclusivo Patek Philippe in oro rosa tempestato di diamanti su lunetta, cinturino e cassa, dotato anche di lancette luminescenti.

Orologio Patek Philippe

Il modello è il 7118/1450R della linea Nautilus: contraddistinto da oltre 2000 diamanti a taglio brillante, sul sito ufficiale del brand viene venduto a 419.000 euro. Fedez gli ha dedicato anche una foto social in primo piano, dando così prova di andare fierissimo della sua collezione di orologi di lusso.