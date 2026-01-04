Damiano David e Dove Cameron presto sposi, c’è una frase d’amore nascosta negli anelli da 200 mila euro

Dove Cameron e Damiano David annunciano il matrimonio e, tra proposta romantica e dettagli esclusivi, spiccano gli anelli che portano una dedica segreta incisa all’interno.

Dove Cameron e Damiano David con gli anelli di fidanzamento

Dopo mesi di speculazioni e scatti che avevano fatto sognare i fan, Dove Cameron e Damiano David hanno confermato ufficialmente il loro matrimonio. I due hanno salutato il nuovo anno annunciando infatti via Instagram l’inizio di un nuovo capitolo della loro storia d’amore. Guardando le foto, spiccano gli anelli di fidanzamento: nascondono una dedica che racconta la profondità del loro legame, trasformando i preziosi gioielli in importanti simboli personali oltre che costosi accessori.

La coppia mostra gli anelli di Alessandro Bernini in un post su Instagram del 3 gennaio

L'amore tra Dove Cameron e Damiano David

La relazione tra Dove Cameron e Damiano David, frontman della celebre rock band italiana Måneskin, ha catturato l’attenzione internazionale sin dalla sua resa pubblica nel 2024, dopo il primo incontro nel 2022 agli MTV Video Music Awards. Dopo quasi due anni insieme, culminati con apparizioni sul red carpet e numerosi momenti condivisi online, la coppia ha scelto l’inizio del 2026 per fare il grande passo e annunciare il fidanzamento ufficiale. Nel loro post su Instagram del 3 gennaio, Cameron ha scritto My favourite part of being alive, happy new year (La mia parte preferita dell'essere viva, buon anno) insieme a una serie di foto che li ritraggono felici e abbracciati, mostrando con orgoglio il scintillante anello sul suo dito.

Gli anelli di Dove Cameron e Damiano David creati da Alessandro Bernini

E anche Damiano sulla sua pagina ha scritto una dedica speciale con tanto di foto di fidanzamento: It’s gonna be a Beautiful year (Sarà un bellissimo anno). La conferma dell’impegno ha alimentato l’entusiasmo dei fan in tutto il mondo, consolidando una relazione che ha attraversato palcoscenici internazionali e momenti di grande affetto pubblico. La coppia fin dal principio della relazione ha condiviso con i follower frammenti di quotidianità e dichiarazioni d’amore, come quella di Cameron per l’anniversario: The best two years of my life… i love you in a way no words could ever express.

Dove Cameron e Damiano David nelle foto del fidanzamento

Gli anelli da 200 mila euro e la dolce dedica

Al cuore della notizia c’è il dettaglio più simbolico: non uno, ma due anelli di fidanzamento unici, realizzati dall’orafo italiano Alessandro Bernini. Le creazioni sono state disegnate su misura per la coppia e si distinguono non solo per la raffinatezza dei materiali e l’eleganza del design, ma anche per la profondità del messaggio che portano inciso all’interno. I gioielli, che sommati raggiungerebbero un valore complessivo di circa 200 mila euro, sono realizzati in oro e impreziositi da diamanti taglio classico e dettagli che riflettono lo stile personale di ciascuno dei due. In un gesto che ribalta le tradizionali dinamiche di fidanzamento, Damiano ha scelto un anello per sé oltre a quello di Cameron, sottolineando l’idea di reciprocità nel loro impegno. La sorpresa più intima è però la dedica incisa all’interno di entrambi gli anelli: The best part of being alive (La parte migliore dell'essere vivo), una frase che riecheggia le parole d’amore condivise sui social e che traduce ciò che la coppia prova l’uno per l’altra. Questa incisione non è quindi solo una dichiarazione romantica, ma una testimonianza tangibile di un sentimento che i due hanno voluto fissare in un simbolo destinato a durare nel tempo.