Vacanze in Puglia per Damiano David e Dove Cameron: qual è la masseria in cui soggiornano

Damiano David e Dove Cameron hanno scelto l’Italia per le loro vacanze estive. Attualmente sono in Puglia e si godono le giornate tra mare cristallino, gite in barca e giri in sup. Qual è la location scelta per il soggiorno di coppia?

Da qualche giorno si parla molto di una possibile reunion dei Maneskin: reduci da un periodo "a distanza" in cui hanno dato priorità alle carriere soliste (e incredibilmente Victoria De Angelis ha guadagnato di più di Damiano David), i quattro pare che abbiano sentito la necessità di ritrovarsi, così da poter ricominciare a girare il mondo con il loro rock. Al momento, però, non si sa nulla su un possibile ritorno, l'unica cosa certa è che sono ancora tutti in vacanza. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stato soprattutto il frontman che, dopo essersi trasferito stabilmente a Los Angeles per motivi professionali, per le vacanze è tornato in Italia e lo ha fatto in compagnia della fidanzata Dove Cameron.

Le vacanze "in famiglia" di Damiano David e Dove Cameron

Damiano David e Dove Cameron fanno coppia fissa ormai da anni ma è stato negli ultimi giorni che hanno dato l'ennesima prova della loro complicità. Sui social sono apparsi fianco a fianco alle prese con una vacanza tutta italiana.

Damiano David in Puglia

Lui ha sfoggiato una meravigliosa abbronzatura dorata, lei ha messo in mostra l'impeccabile silhouette in una serie di micro bikini super sensuali, ma hanno centellinato gli scatti fianco a fianco, probabilmente perché preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori. La cosa certa è che la cantante americana ha conosciuto anche la famiglia del fidanzato, basti pensare che ha partecipato alla festa di compleanno di Japoco, il fratello di Damiano.

Dove Cameron in Puglia

Quanto costa la masseria in Puglia scelta da Damiano David e Dove Cameron

Dove stanno trascorrendo le vacanze estive Damiano David e Dove Cameron? Dopo un breve soggiorno a La Valletta, la capitale di Malta, sono volati in Italia, per la precisione in Puglia, e ora trascorrono le giornate tra panorami da sogno, calette suggestive, gite in barca e giri in sup. La location scelta per il soggiorno è Anticalama, una masseria del ‘600 nella contrada Torre Spaccata, vicino Fasano, un luogo magico in pietra bianca, circondato da uliveti e agrumeti e dotato di ogni tipo di comfort.

Anticalama

Le camere sono state ricavatedalle antiche mangiatoie e magazzini della masseria ma sono state interamente ristrutturate, diventando dei veri e propri paradisi di design. Quanto costa dormire qui? La struttura accetta solo prenotazioni di minimo 4 notti, il cui prezzo si aggira intorno al 1.300 euro. Insomma, niente lusso sfrenato per Damiano e Dove, la loro vacanza italiana è all'insegna della semplicità e delle esperienze tipiche.