Come sarà il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron: si terrà in Italia con centinaia di ospiti

Damiano David e Dove Cameron hanno annunciato di essere ufficialmente fidanzati qualche settimana fa, rivelando sui social non solo che si sposeranno entro la fine del 2026 ma anche di aver voluto "sigillare" il loro amore con due preziosissimi anelli coordinati e personalizzati. Attualmente, però, entrambi sono alle prese con alcuni impegni lavorativi, dunque non hanno ancora avuto modo di dedicarsi ai preparativi. La futura sposa, però, si è lasciata trapelare alcune indiscrezioni: ecco come i due hanno intenzione di organizzare il loro spettacolare matrimonio.

Per Dove Cameron sarà un "destination wedding"

Intervistata all'Entertainment Tonight per promuovere la serie 56 Days di cui è protagonista, Dove Cameron ha rivelato alcuni dettagli inediti sul matrimonio con Damiano David. Innanzitutto ha spiegato che insieme al compagno sta pensando di organizzare una cerimonia in Italia, probabilmente a Roma, così da rendere omaggio alle origini del cantante. Per Dove, dunque, si tratterà di un vero e proprio "destination wedding", ovvero di un matrimonio celebrato a molti km da casa (come va di moda da qualche anno a questa parte), mentre per Damiano sarà un semplice "ritorno a casa".

Come sarà l'abito da sposa di Dove Cameron

Il matrimonio di Dove e Damiano sarà in pieno "italian style" anche in fatto di invitati: attualmente sono previsti moltissimi ospiti sia perché entrambi non intendono escludere nessuno, sia perché il cantante ha una famiglia molto numerosa (stando a quanto dichiarato da Dove, ha un centinaio di cugini). Non mancherà neppure un cantante, anche se la futura sposa ha scherzato sul fatto che si sarebbe potuto esibire proprio Damiano, magari con qualche amico "famoso". Cosa dire, infine, dell'abito? Dove vorrebbe dare spazio sia alla sua energia femminile che maschile, il suo obiettivo è un vestito che rispecchi a pieno la sua personalità. Insomma, a quanto pare i due hanno intenzione di fare le cose in grande: il loro diventerà il matrimonio dell'anno?