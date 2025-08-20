“La reunion dei Maneskin con un tour nel 2026”: il ritorno della band e le indiscrezioni sul crollo del fatturato

La reunion dei Maneskin potrebbe essere più vicina del previsto. Damiano David, Victoria de Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi potrebbero fare un tour insieme già dal prossimo anno. E la motivazione sembra risiedere anche nel presunto crollo del fatturato della Maneskin Empire Srl, la società che gestisce i diritti musicali del gruppo. Ma vediamo gli ultimi dettagli che sono emersi.

Maneskin, il tour nel 2026: parla il padre di Victoria De Angelis

I fan dei Maneskin da tempo chiedono a gran voce il loro ritorno. Stando alle ultime notizie, potrebbero ascoltare nuova musica molto presto. Secondo la relazione di bilancio della societa Maneskin Empire Srl, redatta dall'amministratore unico, Alessandro De Angelis – padre di Victoria De Angelis – la band sarebbe pronta a tornare sulla scena: "Li rivedrete sui palchi nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026“. Sullo sfondo un presunto crollo del fatturato.

Le indiscrezioni sul crollo del fatturato

In realtà, i Maneskin non hanno mai ritenuto la loro collaborazione conclusa definitivamente. Al contrario, più volte hanno dichiarato di essersi presi solo una pausa per poter sperimentare le loro inclinazioni artistiche singolarmente. Inoltre, avevano assicurato che sarebbero tornati a esibirsi insieme se avessero trovato un progetto comune davvero sentito a cui aderire. Con la band ferma, l'utile netto della Maneskin Empire Srl si sarebbe ridotto drasticamente passando da 1,4 milioni registrati nel 2023 a 423.507 euro nel 2024. Quanto ai percorsi solisti, stando a quanto riporta La Stampa, Victoria De Angelis avrebbe incassato molto più di Damiano David. La società della musicista, Davic Srl, nel 2024 avrebbe fatturato 1.842.997 euro con un utile netto di 167.120 euro. La società di Damiano David, Humans 23 Srl, avrebbe fatturato 1.205.763 euro, con un utile netto di appena 15.283 euro. La reunion potrebbe portare dei benefici a tutti i membri del gruppo e alle loro società.