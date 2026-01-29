Dove Cameron prima e dopo: com’è cambiata negli anni la fidanzata di Damiano David

Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David, ha raggiunto il successo a soli 12 anni. Da allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Dove Cameron ha 30 anni ed è l'attrice statunitense diventata famosa in Italia grazie alla relazione con Damiano David, il frontman dei Maneskin. I due stanno insieme da diversi anni e hanno più volte calcato i red carpet internazionali fianco a fianco ma solo di recente è arrivata la proposta di matrimonio (con tanto di anelli preziosi e personalizzati). Oggi siamo abituati a vedere la futura sposa meravigliosa tra lunghi abiti da sera e beauty look dall'animo dark ma com'era agli esordi, quando muoveva i primi passi nel mondo del cinema? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

L'evoluzione di stile di Dove Cameron

Quando Dove Cameron ha raggiunto il successo come attrice su Disney Channel, aveva solo 12 anni ma fin da allora dimostrava di avere un enorme talento.

Dove Cameron agli esordi

All'epoca la sua estetica era quella della classica "brava ragazza" con look da bambolina fatti di pizze, gonne ampie e colori pastello, make-up naturali e luminosi e lunghi capelli biondi e ondulati. Col passare del tempo ha cambiato spesso acconciatura, sperimentando col caschetto platino e con una maxi chioma rosa confetto.

Dove Cameron nel 2016

La svolta è arrivata dopo il 2020, quando ha dato il via alla trasformazione in icona rock-glamour con outfit total black, trasparenze audaci, capelli scurissimi, rossetti marcati ed eye-liner che allungano lo sguardo. Ad oggi il suo stile viene definito goth ma allo stesso super sofisticato, un mix di romanticismo oscuro, elementi audaci e must super trendy.

Dove Cameron con i capelli rosa

Dove Cameron è rifatta?

Dove Cameron appare radicalmente trasformata dagli esordi a oggi e non solo per una questione di stile. Se si analizza la sua estetica, sembra di essere di fronte a due persone diverse. Non sorprende, dunque, che in molti abbiano insinuato che abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica, ritoccando naso, labbra, sopracciglia e mento.

Dove Cameron nel 2023

Così facendo, avrebbe assottigliato il naso, reso la bocca più carnosa e modificato la fisionomia di occhi e mento, che ora hanno un aspetto più definito, "da volpe". L'attrice, però, non ha mai confermato o smentito le insinuazioni. Si tratterebbe, dunque, semplicemente di rivoluzioni estetiche legate alla naturale crescita: quando ha raggiunto il successo, infatti, Dove era solo un'adolescente, mentre ora è adulta (ha 30 anni).