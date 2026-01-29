stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Dove Cameron prima e dopo: com’è cambiata negli anni la fidanzata di Damiano David

Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David, ha raggiunto il successo a soli 12 anni. Da allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI

Immagine

Dove Cameron ha 30 anni ed è l'attrice statunitense diventata famosa in Italia grazie alla relazione con Damiano David, il frontman dei Maneskin. I due stanno insieme da diversi anni e hanno più volte calcato i red carpet internazionali fianco a fianco ma solo di recente è arrivata la proposta di matrimonio (con tanto di anelli preziosi e personalizzati). Oggi siamo abituati a vedere la futura sposa meravigliosa tra lunghi abiti da sera e beauty look dall'animo dark ma com'era agli esordi, quando muoveva i primi passi nel mondo del cinema? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

L'evoluzione di stile di Dove Cameron

Quando Dove Cameron ha raggiunto il successo come attrice su Disney Channel, aveva solo 12 anni ma fin da allora dimostrava di avere un enorme talento.

Dove Cameron agli esordi
Dove Cameron agli esordi

All'epoca la sua estetica era quella della classica "brava ragazza" con look da bambolina fatti di pizze, gonne ampie e colori pastello, make-up naturali e luminosi e lunghi capelli biondi e ondulati. Col passare del tempo ha cambiato spesso acconciatura, sperimentando col caschetto platino e con una maxi chioma rosa confetto.

Leggi anche
Damiano David e Dove Cameron presto sposi, c'è una frase d'amore nascosta negli anelli da 200 mila euro
Dove Cameron nel 2016
Dove Cameron nel 2016

La svolta è arrivata dopo il 2020, quando ha dato il via alla trasformazione in icona rock-glamour con outfit total black, trasparenze audaci, capelli scurissimi, rossetti marcati ed eye-liner che allungano lo sguardo. Ad oggi il suo stile viene definito goth ma allo stesso super sofisticato, un mix di romanticismo oscuro, elementi audaci e must super trendy.

Dove Cameron con i capelli rosa
Dove Cameron con i capelli rosa

Dove Cameron è rifatta?

Dove Cameron appare radicalmente trasformata dagli esordi a oggi e non solo per una questione di stile. Se si analizza la sua estetica, sembra di essere di fronte a due persone diverse. Non sorprende, dunque, che in molti abbiano insinuato che abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica, ritoccando naso, labbra, sopracciglia e mento.

Dove Cameron nel 2023
Dove Cameron nel 2023

Così facendo, avrebbe assottigliato il naso, reso la bocca più carnosa e modificato la fisionomia di occhi e mento, che ora hanno un aspetto più definito, "da volpe". L'attrice, però, non ha mai confermato o smentito le insinuazioni. Si tratterebbe, dunque, semplicemente di rivoluzioni estetiche legate alla naturale crescita: quando ha raggiunto il successo, infatti, Dove era solo un'adolescente, mentre ora è adulta (ha 30 anni).

Dove Cameron oggi
Dove Cameron oggi
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Haute
Couture
Valentino: abiti chiusi in una stanza e schermi privati per guardare la bellezza universale
Deva Cassel vestita d’oro in passerella: è lei la regina di Parigi
Deva Cassel vestita d’oro in passerella: è lei la regina di Parigi
Beatrice Borromeo in jeans si ribella al dress code da sfilata
Beatrice Borromeo in jeans si ribella al dress code da sfilata
Silvana Armani a Parigi debutta alla guida del Privé: è la prima collezione creata senza lo zio
Silvana Armani a Parigi debutta alla guida del Privé: è la prima collezione creata senza lo zio
Chiara Ferragni a Parigi dopo il proscioglimento: i simboli nascosti nel look
Chiara Ferragni a Parigi dopo il proscioglimento: i simboli nascosti nel look
Chanel collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
Chanel collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
Dior collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
Schiaparelli collezione Haute Couture Primavera/Estate 2026
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views