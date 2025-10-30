Perché Demi Moore porta i capelli lunghissimi e non ha alcuna intenzione di tagliarli

Dal 1990, Glamour rende omaggio alle donne più straordinarie del mondo, quelle che si distinguono anno dopo anno per la loro visione, perché vanno contro corrente, perché sfidano le convenzioni. Per il 2025 è stata scelta nella rosa delle donne glamour anche Demi Moore, icona di Hollywood che non è mai scesa a compromessi, nel lavoro così come nel privato. La rivista le ha dedicato una lunga intervista, fatta da una collega: proprio da Margaret Qualley, colei con cui Demi Moore ha condiviso il set di The Substance. Il film le è valso la candidatura all'Oscar per quella straordinaria interpretazione che ha segnato anche il suo riscatto, dopo anni in cui nel settore per tutti era solo un'attrice da blockbuster. Nel momento in cui ha deciso di non assecondare questa visione che le avevano imposto i produttori, ha scoperto il suo vero valore. Chiaramente, è stato il punto di arrivo di un percorso cominciato ben prima, dopo un lungo lavoro su di sé e anche sulla propria immagine. Nell'intervista, infatti, ha anche parlato della sua iconica chioma lunga: da sempre porta i capelli lunghissimi e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi, nonostante per molti non si addicano alla sua età.

Perché Demi Moore non taglia i capelli

Demi Moore non è un'attrice da "colpi di testa". Di recente ha stupito tutti, con un drastico taglio, l'attrice Sydney Sweeney, che ha rinunciato ai lunghi capelli biondi a vantaggio di un trendy bob. Non c'è da aspettarsi una cosa del genere da Demi Moore, che invece si riconosce pienamente nella sua immagine, rimasta infatti la stessa negli anni. Coi capelli lunghi si sente perfettamente a proprio agio, li ha fortemente voluti così e odia quando qualcuno le fa notare che sono poco consoni alla sua età: come se ci fosse un'età in cui necessariamente la donna debba portarli corti. Nella chiacchierata con Margaret Qualley, pubblicata da Glamour, è venuto fuori anche questo argomento. Ha ricordato i tempi, a inizio carriera, in cui le fu affidato il ruolo del soldato Jane.

In quel caso, fu costretta a rasare la testa, per incarnare il personaggio: "È stata un'esperienza fortissima sotto molti aspetti". Da quel momento ha cominciato a farli crescere e non ha più smesso. È come se nella chioma avesse riversato qualcosa di più profondo: la sua maturazione di donna, la sua crescita come attrice. Ha ammesso: "In un certo senso ha coinciso anche con il fatto di prendermi una pausa dal lavoro per stare con i miei figli". Spesso le fanno notare che una donna della sua età (l'attrice ha 62 anni) dovrebbe portare i capelli corti, ma questa associazione per lei non ha senso: "Invecchiando, le donne non dovrebbero avere i capelli lunghi. Ma per qualche ragione, io non ci credo, non capisco perché debba essere così in particolare per le donne in menopausa. Mi guardavo intorno e vedevo che si tagliavano tutte i capelli in un modo quasi maschile, desessualizzandosi".

Lei non ha mai voluto ciò, rifiutandosi di aderire a questa credenza. La 62enne ama i suoi capelli lunghi, fanno parte del ritrovato e tanto cercato equilibrio con se stessa. Oggi, infatti, è una donna molto più serena col proprio aspetto fisico, dopo anni in cui invece ci è stata in lotta, perennemente a caccia della perfezione. Era diventata un'ossessione, complici anche le sempre severe critiche e gli aspri giudizi a cui una donna così esposta è per forza di cosa esposta. A differenza di quando, da giovane, viveva quei commenti entrando in conflitto con la propria immagine e col proprio corpo, oggi si sente più forte: si ascolta di più e questo l'ha resa potente, in equilibrio e a proprio agio.