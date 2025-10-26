stile e Trend
Sydney Sweeney non resiste al fascino del bob: il drastico cambio look dell’attrice

Sydney Sweeney ha stupito tutti alla première di Los Angeles del suo nuovo film: la novità è il bob corto, di un biondo ghiaccio luminosissimo.
A cura di Giusy Dente
Sydney Sweeney è impegnata col press tour del suo nuovo film biografico. Christy racconta la storia della pugile Christy Martin, un ruolo che ha costretto l'attrice a una drastica trasformazione, per incarnare al meglio il personaggio e farlo rivivere sul grande schermo: ha dovuto prendere più di 13 chili. In occasione della première a Los Angeles del film, la star ha scelto di fare qualcosa di drastico e fare un'altra trasformazione, ma nella vita vera, non sul set: ha quindi sfoggiato un nuovo hair style, con capelli corti e decolorati.

Il nuovo taglio di capelli di Sydney Sweeney

Dietro il nuovo hair look di Sydney Sweeney c'è il suo team di fiducia: il colorista Jacob Schwartz e l'hairstylist Glen Coco. "Sydney voleva un cambiamento e voleva un look da urlo per il red carpet, in occasione del suo nuovo film, Christy – ha raccontato Schwartz a Vogue – Ci è sembrato il momento perfetto per fare qualcosa di audace". Il team ha lavorato su due fronti: taglio e colore. La nuance scelta è un biondo chiaro più freddo del precedente, ma luminosissimo: "Fa risaltare i suoi occhi e i suoi lineamenti e si abbina perfettamente al taglio".

Su questo fronte, la scelta è caduta su un taglio intramontabile: un bob corto che arriva al mento. È il più corto che l'attrice abbia mai avuto. Forse in questa trasformazione c'entra proprio il personaggio di Christy, il fatto che sul set Sydney Sweeney abbia dovuto cambiare look molte volte: il mullet castano, le trecce, il pixie spettinato. "Sydney si è trasformata per questo ruolo e volevo trasformarla in questa versione aggiornata di se stessa nella vita reale. Qualcosa di nuovo e fresco per concludere il resto dell'anno" ha commentato Schwatz.

Amal Clooney ci dà un taglio: qual è il nuovo hair look che ha scelto per l'autunno
Il trend del caschetto

Con o senza frangetta, ondulato o effetto silk, asimmetrico o pari, con riga centrale o laterale: il caschetto è un taglio che non perde mai il suo fascino e che si può declinare in tanti modi diversi. Anche quest'anno si conferma assoluto protagonista dei cambi look per la stagione fredda, quando si vuole dare un tocco di novità alla propria immagine e approfittarne anche per riprendere un po' la chioma e rimetterla in salute.

Keira Knightley

Un taglio corto, infatti, consente di eliminare le punte rovinate; sono acconciature versatili che necessitano di pochi prodotti e meno manutenzione quotidiana, così da sottoporre a meno stress la chioma. Sydney Sweeney lo ha scelto aggiungendo il suo nome alla lunga lista di volti noti che sono fan di questa acconciatura.

Emma Stone

Sfoggiano il bob con convinzione Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, ma anche Emma Stone, Helen Mirren, Keira Knightley. E che dire di Anna Wintour, che del suo caschetto ha fatto perfetto con frangia ha fatto il suo inconfondibile tratto distintivo da sempre.

