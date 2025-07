Sydney Sweeney irriconoscibile: la trasformazione sul ring con guantoni da pugile e capelli corti

In questa versione non l’avevamo mai vista: la drastica trasformazione di Sydney Sweeney nel suo nuovo film ha stupito tutti.

Sydney Sweeney sta per tornare sul grande schermo. Il nuovo film che la vede protagonista è un film biografico, dedicato alla storia del pugile Christy Martin. L'atleta, sul ring dal 1989 al 2012, ha vinto numerosi titoli e ha dato un enorme contributo al riconoscimento delle donne in questo sport. Il regista David Michôd ha fortemente voluto l'attrice nel cast ed è dunque stato spettatore della sua trasformazione drastica, necessaria per calarsi pienamente nei panni della sportiva. Ne ha dato un assaggio lei stessa sui social, condividendo una foto in anteprima in cui è irriconoscibile.

La trasformazione di Sydney Sweeney in Christy Martin

"Sono rimasto sbalordito dal cambiamento. È stato scioccante" ha detto il regista a W Magazine, commentando la drastica trasformazione dell'attrice sul set. In effetti, è completamente diversa al personaggio che interpreta in Euphoria. Il ruolo di Cassie le ha dato tanto, ma in un certo senso si è anche rivelato una gabbia, da cui sta cercando di uscire.

Non vuole che il pubblico pensi a a lei solo come quella ragazzina, non vuole essere riconosciuta solo come icona sexy, come Barbie bionda. Ecco perché il ruolo di Christy si è subito rivelato prezioso: è la possibilità di mostrarsi sotto una luce nuova, in una nuova sfaccettatura. "La storia di Christy non è leggera, è impegnativa fisicamente ed emotivamente, c'è molto peso da portare. Ma adoro mettermi alla prova" ha confidato a Deadline.

Invece a W Magazine ha raccontato lei stessa della difficile preparazione fisica a cui si è dovuta sottoporre. Ha dovuto prendere più di 13 chili e si è allenata per più di tre mesi. "Ho iniziato a mangiare di più. Mi allenavo con i pesi la mattina per un'ora, facevo kickboxing a mezzogiorno per circa due ore e poi di nuovo con i pesi la sera per un'ora. Il mio corpo era completamente diverso, incredibilmente forte", ha raccontato.

Ovviamente per esigenze di set ha messo da parte i look trendy e glamour che sfoggia di solito, a vantaggio di tute, canotte, T-shirt maxi e calzoncini corti. E in effetti, nella foto da poco messa online appare proprio in tuta bianca, visibilmente più muscolosa, coi un paio di guantoni rossi alle mani. Ha un caschetto castano al posto dei suoi lunghi e luminosi capelli d'oro. In altri scatti più vecchi, quelli con cui aveva anticipato il nuovo impegno lavorativo, aveva invece un paio di pantaloni grigi abbinati a una canotta rossa e scarpe da ginnastica, con la chioma riccia.

Queste le parole dell'attrice: