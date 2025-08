Donald Trump interviene sullo spot “razzista” dei jeans e difende Sydney Sweeney

Non si placa la bufera attorno allo spot con Sydney Sweeney protagonista: anche Donald Trump è intervenuto, in difesa dell’attrice e dei suoi jeans/geni.

L'attrice, star di Euphoria, è la testimonial della nuova campagna pensata da American Eagle per pubblicizzare i suoi jeans. Lo spot ruota attorno a un gioco di parole che ha sollevato numerose polemiche, perché allude ambiguamente alla parola jeans, che in inglese ha una pronuncia simile al termine genes: in italiano significa "geni". Molti ci hanno letto un messaggio razzista e un elogio alla propaganda di Donald Trump. Proprio il Presidente, vista la portata della polemica diventata anche questione politica, è intervenuto, difendendo Sydney Sweeney e lo spot.

La frase incriminata dello spot recita: "Sydney Sweeney has great jeans", alludendo sì ai pantaloni da sponsorizzare, ma anche al DNA. In effetti Sydney Sweeney con la sua fisicità incarna un prototipo di bellezza estremamente occidentale: bionda, occhi azzurri, magra, seno prosperoso. Proprio il suo aspetto, abbinato a quelle parole, ha fatto sì che molti leggessero nello spot un inno al suprematismo bianco e un passo indietro nella battaglia per l'inclusione, che non è esattamente una parola chiave del programma politico trumpiano.

Instagram @americaneagle

Ecco perché la polemica si è estesa e dai social ha investito e coinvolto anche gli esponenti politici, che si sono espressi in merito. Il vicepresidente JD Vance ha commentato durante un'intervista nel podcast conservatore Ruthless: "La vostra strategia è dare dei nazisti a chi trova Sydney Sweeney bellissima? Geniale". Il primogenito del Presidente ha condiviso su Instagram un'immagine generata con l'intelligenza artificiale in cui il padre indossa lo stesso completo denim di Sweeney ed è nella stessa posizione. La didascalia recita: "Donald is so hot right now" (quindi "Ora sì che Donald è davvero figo"). E il Presidente stesso ha voluto dire la sua.

Instagram @americaneagle

Cosa ha detto Donald Trump

Durante un'intervista, una giornalista lo ha stuzzicato, rivelandogli che l'attrice è registrata nell'albo dei repubblicani in Florida. Ovviamente, questo lo ha positivamente sorpreso: "È una repubblicana registrata? Oh, allora adesso adoro la sua pubblicità" ha detto. Ma non è tutto. Per difendere la 27enne ha scritto su Truth Social: "Sydney Sweeney, una repubblicana registrata, ha la pubblicità più hot in circolazione. È per American Eagle e i jeans vanno a ruba. Forza Sydney!".

Instagram @donaldjtrumpjr

E ha anche fatto un confronto con un'altra pubblicità di un altro brand a suo dire legato alla cultura woke, che per lui è un fallimento ed è stata superata: "Jaguar ha fatto una pubblicità stupida e davvero scorretta, che è un disastro totale! L'amministratore delegato si è appena dimesso e l'azienda è in assoluto subbuglio". Dopo questo commento, il titolo di American Eagle è salito di quasi il 23%.