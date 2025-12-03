Sydney Sweeney sembra uscita da una fiaba: è una principessa vestita di piume e cristalli

Sydney Sweeney

The Housemaid uscirà nei cinema il 19 dicembre. Il film, basato sul romanzo bestseller del 2022 di Freida McFadden, racconta la storia di Millie, che ha il volto di Sydney Sweeney. È un'ex detenuta che trova lavoro come domestica presso una coppia benestante interpretata da Amanda Seyfried e Brandon Sklenar. La loro vita apparentemente perfetta nasconde in realtà oscuri segreti, con cui la protagonista dovrà fare i conti. Il cast al completo è alle prese col tour promozionale, che martedì sera ha toccato la città di New York per una premiere. L'attrice ha sfoggiato un look da capogiro, che ne ha esaltato la bellezza.

Il look di Sydney Sweeney

Per l'occasione l'attrice ha puntato sui toni freddi del bianco e dell'argento. Ha indossato un abito scintillante, una creazione con effetto sparkling realizzata appositamente per lei da Miu Miu, un brand a cui si affida spesso. Il vestito è un tripudio di strass e cristalli: presenta un corpetto aderentissimo con bretelline sottili e maxi scollatura, fiocchetto sottoseno e gonna a sirena leggermente aperta sul fondo. A completare il tutto un elegante boa di piume candido, drappeggiato sulle braccia, perfetto per dare un tocco in stile Old Hollywood. Infine ha aggiunto gioielli Messika. Per rendere il look ancora più glamour, ha optato per un'acconciatura morbida da diva, con make-up molto naturale, per mettere in risalto gli occhi azzurri.

Sydney Sweeney in Miu Miu, gioielli Messika

Lo stile di Sydney Sweeney

Dietro i look di Sydney Sweeney, per red carpet ed eventi speciali, c'è la competenza della stylist Molly Dickson, che segue diverse celebrità. Con l'attrice ha un rapporto di lunga data e su di lei ha fatto un lavoro d'immagine ben preciso. Oggi la vediamo spesso in versione diva d'altri tempi, con outfit femminili e principeschi, che hanno sempre un tocco estremamente glamour. "Ciò che amo di più di lei è la sua apertura mentale: è sempre pronta a sperimentare ed evolversi" ha detto in un'intervista a Vogue. E in effetti, in questi anni, da quando la carriera della 28enne è esplosa grazie ad Euphoria, l'abbiamo vista crescere come donna e come attrice ed è cambiato anche il suo approccio alla moda. Ha espresso pienamente la sua passione per la corsetteria, ha puntato molto sull'estetica boudoir, ha giocato con nude look e trasparenze. L'abbiamo vista spesso sfoggiare capi scintillanti all'insegna di cristalli e strass, ma anche capi dalle linee più morbide e rigorose dal design minimal, infine le maxi scollature sono il suo must. Riesce a coniugare lo stile principesco, il romanticismo e l'audacia, ma senza esagerare e con coerenza.

Sydney Sweeney

Questo stile le è costato non poche critiche, da parte di chi la giudica eccessiva e trova che la sua fisicità venga eccessivamente messa in primo piano. Proprio il suo fisico prorompente è stato al centro di un'accesa polemica, questa estate, in riferimento a una pubblicità in cui si ironizza sui suoi "geni", dunque su questa sua bellezza tipicamente occidentale e in linea con gli standard imposti oggi. Lo spot è stato accustao infatti di inneggiare al suprematismo bianco. Dal canto suo, lei non ha alcuna intenzione di limitarsi, perché proprio il continuo focus sul suo corpo le ha fatto capire di non volere che siano gli altri a definirla: non accetta di dover passare attraverso l'approvazione altrui, come se ci fosse sempre un banco di prova da superare nello sguardo altrui. Uno dei suoi ultimi look è stato quello più criticato, ma lei lo ha indossato per parlare di empowerment femminile e ribadire che non è una scollatura a fare o non fare una professionista.