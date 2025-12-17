Sydney Sweeney come Marilyn Monroe: è una diva in bianco con maxi scollatura e gonna di piume

Sydney Sweeney è stata la grande protagonista della première di Housemaid che si è tenuta a Los Angeles, in occasione della quale si è trasformata in una moderna Marilyn Monroe: ecco il look.

Sydney Sweeney è in assoluto la rivelazione dell'anno. Diventata famosa grazie ai suoi ruoli in Euphoria e The White Lotus, viene ormai considerata una vera e propria icona della Gen Z. Con i suoi capelli biondi, il suo fascino irresistibile e la sua silhouette impeccabile, inoltre, è il simbolo della bellezza per eccellenza, tanto che a primo impatto sembrerebbe essere arrivata da un'altro mondo. Sui red carpet internazionali non perde occasione per mettere in risalto il corpo esplosivo, basti pensare al fatto che l'abito scintillante che lasciava intravedere la forma del seno è diventato virale. Ora, in occasione della première di Housemaid a Los Angeles, lo ha fatto ancora ma trasformandosi in una moderna Marilyn Monroe.

L'abito bianco di Sydney Sweeney ha richiesto 170 ore di lavoro

Lo scorso lunedì a Los Angeles si è tenuta la prima di Housemaid e la protagonista Sydney Sweeney non poteva mancare. Dopo aver osato con gli scintillii e i cristalli, questa volta ha preferito un etero total white. Seguita dalla stylist Molly Dickson, l'attrice ha abbracciato il classico romanticismo cinematografico ispirandosi a Marilyn Monroe. Il suo abito bianco ricordava, infatti, il look iconico della diva in The Seven Year Itch, anche se naturalmente è stato rivisitato in chiave moderna. A realizzare il maxi dress è stato Galia Lahav, che ha impiegato oltre 170 ore per portarlo a termine. Corpetto scolpito che segna la vita, scollatura profondissima che mette in risalto il seno, gonna lunga e plissettata con orlo di piume: Sydney ha reso omaggio al lato glamour della vecchia Hollywood con un tocco iper sensuale.

Sydney Sweeney in Galia Lahav

La trasformazione di Sydney Sweeney in Marilyn Monroe

A completare la trasformazione in Marilyn Monroe non sono mancati i capelli biondi portati lisci e sciolti, una manicure bianco perla dal fascino retrò e un rossetto rosso fuoco che ha esaltato le labbra. I gioielli scintillanti, dai maxi anelli agli orecchini di diamanti, sono tutti di alta gioielleria, firmati Jacob&Co, e hanno aggiunto un tocco sparkling al total look. Naturalmente di fronte i fotografi Sydney non ha potuto fare a meno di replicare l'iconica scena della gonna svolazzante, diventando così una diva moderna in carne e ossa. Con il suo fascino irresistibile e la sua iper sensualità, la giovane attrice non è forse un'icona di bellezza iper contemporanea?

