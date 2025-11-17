Sydney Sweeney ai Governors Awards 2025: dopo l’abito trasparente si veste di cristalli

Questa notte a Los Angele si sono tenuti i Governors Awards, gli Oscar onorari assegnati ogni anno dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Si tratta di un evento attesissimo a Hollywood, che precede gli Oscar veri e propri, anticipando alcuni dei nomi che sono riusciti a distinguersi per talento e originalità. A farla da padrone non sono state solo le premiazioni ma anche le tradizionali sfilate delle celebrities sul red carpet allestito al Ray Dolby Ballroom. Sydney Sweeney è tornata a far parlare di sé: ha lasciato nell'armadio l'abito trasparente di qualche settimana fa e si è letteralmente vestita di cristalli.

Chi ha firmato il corset dress di Sydney Sweeney

A fine ottobre Sydney Sweeney era diventata virale con un lungo abito in maglia argentata che lasciava intravedere chiaramente la silhouette e i capezzoli ma ora sembra aver cambiato registro, anche se non ha rinunciato agli scintillii. Seguita dalla stylist Molly Dickson, per partecipare ai Governor Awards si è affidata alla Maison Miu Miu, che ha firmato per lei un maxi dress gioiello dal mood principesco. Ha la gonna lunga e a sirena, il bustier strapless che mette in risalto il seno e una stola in chiffon bianco che fascia con delicatezza il décolleté, trasformandosi in uno strascico, la sua particolarità? È interamente ricoperto con una rete di cristalli brillanti.

Sydney Sweeney in Miu Miu

Sydney Sweeney con l'autoabbronzante sul red carpet

Per completare l'outfit da red carpet l'attrice ha indossato un paio di orecchini pendenti di diamanti, mettendoli in risalto con un'acconciatura ondulata portata con la fila molto laterale. Cosa dire del beauty look? Ha optato per dei colori molto naturali, esaltando gli occhi con un tocco di mascara e la bocca con un rossetto rosa. Il dettaglio che non è passato inosservato è che ha utilizzato una crema autoabbronzante dal finish lucido, che l'ha aiutata a far brillare ancora di più il corset dress di cristalli. In molti hanno paragonato l'abito al precedente per il suo colore, l'argento sparkling, ma è chiaro che dopo le critiche Sydney abbia preferito essere un tantino più "sobria". La sua bellezza, però, rimane intatta ed è proprio grazie a quella che riesce a catalizzare tutti i riflettori su di sé.