L’anello che Tony Effe ha regalato a Giulia De Lellis: un maxi diamante che costa fino a 30 mila euro “Da Tony Effe a Giulia De Lellis”, è così che il gioielliere più amato dai vip Alessandro Bernini ha presentato sui social il dono che il rapper ha commissionato per la fidanzata: un diamante il cui costo arriva fino a 30 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

“Da Tony Effe a Giulia De Lellis”: è così che il gioielliere più amato tra le star, Alessandro Bernini, presenta l’anello che il rapper gli ha commissionato per fare un dono alla compagna. Si tratta di un diamante di grandi dimensioni che l’influencer sfoggia sull’anulare sinistro da qualche settimana. Il solitario è realizzato in oro bianco ma a renderlo prezioso è il diamante di forma ovale di 2,5 carati il cui costo varia tra i 9mila e i 30mila euro. Un omaggio decisamente prezioso ma pare che Tony Effe abbia deciso di non badare a spese pur di stupire con effetti speciali la famosa influencer.

Giulia De Lellis su Tony Effe: “Lo trovo meraviglioso”

Il rapporto tra Tony Effe e Giulia proseguirebbe a gonfie vele. Lo dimostrano le recenti dichiarazioni dell’influencer a One More Time, il podcast di Luca Casadei. “Non parlo del nostro rapporto ma semplicemente perché lo stiamo tenendo per noi”, ha raccontato De Lellis, “perché c’è da viversi e basta. Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Lo trovo meraviglioso. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui”.

Quella tra Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbe una storia importante

Sarebbe rapidamente diventato importante il rapporto tra Effe e De Lellis. I due hanno cominciato a frequentarsi un po’ prima dell’estate. A giugno furono fotografati per la prima volta insieme a Napoli in occasione del concerto di Geolier. A partire da quel momento, l’influencer e il rapper sono stati visti vicini sempre più spesso. L’ufficialità, tuttavia, è arrivata solo qualche mese fa quando i due hanno deciso di pubblicare le prime foto di coppia sui social, foto che hanno di fatto ufficializzato la loro storia d’amore e la volontà di viverla alla luce del sole.