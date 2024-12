Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno, la fidanzata Giulia De Lellis: “La musica non si censura”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Giulia De Lellis ha rotto il silenzio sull'esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno, in programma il 31 dicembre a Roma. Recentemente il Campidoglio aveva chiesto al rapper (che sarà in gara al Festival di Sanremo 2025) di non esibirsi al Circo Massimo perché i testi della sue canzoni sono considerati sessisti e offensivi nei confronti delle donne.

Le parole di Giulia De Lellis

Con una storia pubblicata su Instagram, De Lellis si è schierata a favore del fidanzato e, riportando una citazione, ha scritto: "La musica, come tutta l'arte, si discute. Non si censura". L'influencer quindi non è d'accordo con la decisione di non far esibire il rapper al concerto di Capodanno, che si terrà il 31 dicembre al Circo Massimo di Roma. Poi, sempre tra le sue stories, ha ricondiviso un post sull'argomento e una citazione: "E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta".

Il caso Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno: cosa è successo

Tony Effe doveva inizialmente essere tra gli artisti sul palco del concerto di Capodanno, che si terrà il 31 dicembre al Circo Massimo, a Roma, per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno. Dopo che la sua partecipazione è stata resa nota, però, alcune consigliere municipali del PD hanno chiesto al sindaco Gualtieri l'esclusione del rapper perché i testi delle sue canzoni sono stati ritenuti "sessisti, misogini e violenti". Il Campidoglio ha accettato la richiesta e ha chiesto a Tony Effe di rinunciare all'esibizione, che "non deve essere un'occasione divisiva per la città". Secondo una nota diffusa dal Codacons, la stessa misura dovrebbe valere anche per il Festival di Sanremo, dove il rapper sarà in gara. Al momento Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha preferito non esporsi sulla vicenda, limitandosi a un "no comment".