Tony Effe può fare il Capodanno a Roma? Cosa dice il regolamento di Sanremo 2025 Tony Effe, escluso dal Capodanno di Roma per i testi controversi, organizza il suo evento al PalaEur. L'artista potrà esibirsi dal vivo ma deve stare attento a non violare il regolamento di Sanremo 2025.

Il caso Tony Effe non si smonta. Le recenti polemiche sul Capodanno rischiano di non placarsi. Prima il cantante è stato escluso dal palco del Circo Massimo per questioni di "incompatibilità" con i principi inclusivi della manifestazione, scelta suicida del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che si è visto le defezioni di tutti gli altri artisti (Mahmood, Mara Sattei). Ora, la vendetta di "Sosa": Tony Effe ha deciso di organizzare un evento autonomo al Palazzo dello Sport (PalaEur) di Roma. Ma questa scelta è compatibile con la sua partecipazione a Sanremo 2025? Ecco che cosa dice il regolamento.

Il caso Tony Effe, dal Circo Massimo al Palazzetto: cosa dice il regolamento di Sanremo

La vicenda ha due aspetti distinti da analizzare. Il primo riguarda la decisione del Campidoglio: il sindaco Roberto Gualtieri ha scelto di escludere l'artista dal Capodanno di Roma per i contenuti dei suoi testi, ritenuti machisti e sessisti e in contrasto con lo spirito della manifestazione comunale. Una decisione che ha diviso l'opinione pubblica sui social, tra chi sostiene la scelta dell'amministrazione e chi invece difende l'artista. Il secondo aspetto, invece, riguarda la compatibilità del nuovo evento "Capodanno da Tony" con il regolamento di Sanremo 2025, dove Tony Effe sarà tra i Big in gara. Su questo punto, il regolamento del Festival è molto chiaro: vieta agli artisti in gara di partecipare a "programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni/esecuzioni di qualsiasi composizione musicale […] in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc."

Perché Tony Effe può esibirsi al PalaEur

La soluzione trovata da Tony Effe rispetta perfettamente questa norma: l'evento al PalaEur è infatti un concerto dal vivo che non prevede alcuna diffusione mediatica. Questo significa che è lecito organizzare ed esibirsi in un concerto dal vivo, a patto che non ci siano riprese destinate a diffusione televisiva, streaming su piattaforme internet o trasmissioni radiofoniche. In sostanza, quella che sembrava una chiusura – l'esclusione dal palco del Circo Massimo – si è trasformata in un'opportunità per l'artista, che non solo potrà esibirsi comunque nella sua città la notte di San Silvestro, ma lo farà in una location prestigiosa come il PalaEur, nel pieno rispetto delle regole sanremesi, purché l'evento rimanga un'esperienza esclusivamente dal vivo.