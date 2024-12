video suggerito

Tony Effe escluso dal Concertone a Roma

Tony Effe non abbandona il Capodanno: si sposta al Palaeur per un concerto tutto suo Dopo l'esclusione dal palco del Circo Massimo, Tony Effe non si arrende: già programmato un nuovo concerto al Palaeur. E c'è chi scommetterebbe sul sold out assicurato.

A cura di Beatrice Tominic

I social sono spaccati. Da una parte c'è chi prende le difese del Campidoglio nel decidere di far fare un passo indietro a Tony Effe e, dall'altra, c'è un folto gruppo di artisti e non solo che prende le sue difese. Fra i due litiganti, come dice un famoso detto popolare, il terzo gode. E il terzo, in questo caso, è proprio il rapper che, escluso dal palco del Circo Massimo, ha già tirato fuori l'asso nella manica. Non abbandona l'idea di suonare nella sua città per il suo pubblico nella notte di Capodanno, ma si trasferisce al Palaeur per un concerto tutto suo.

La locandina l'ha già condivisa sui social. E il sold-out è già annunciato. L'evento si chiama "Capodanno da Tony", viene ospitato sempre a Roma, con tanto di logo scritto nello stesso carattere usato ufficialmente dal comune di Roma. Ma al posto del palco del Circo Massimo, arriva una nuova location, quella del Palaeur. Una cornice più intima, tutta sua. Una decisione presa ad appena una decina di giorni dall'evento, una sorpresa che in molti non si aspettavano. Ma un evento a cui in tanti non vedono l'ora di prendere parte.

Non appena pubblicata la locandina dell'evento nel profilo Instagram del rapper, i like sono schizzati. E con essi i commenti di approvazione. "Sei un genio", scrive un utente. "Roma non ti lascio sola", un altro. "Presente Gualtieri", affondano ancora il dito nella piaga. E per concludere arriva anche chi scrive: "Ecco il vero sindaco di Roma".

Uno schiaffo morale al primo cittadino della capitale, Roberto Gualtieri, a cui, invece, resta da sistemare il pasticcio Tony Effe e risolvere l'incognita su chi solcherà il palco del Circo Massimo nell'ultima sera dell'anno. "Ora manca davvero poco al Giubileo – ha dichiarato, prima di provare ad ironizzare sull'errore commesso per questo concerto con la stampa – Vi abbiamo pure regalato un fronte più leggero da raccontare, per prenderci in giro con la chicca del concerto di Capodanno".