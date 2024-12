video suggerito

Tony Effe escluso dal Concertone a Roma

Concerto di Capodanno: al posto di Tony Effe la PFM, ma serve un nome per il pubblico giovanile La Premiata Forneria Marconi, gli Earth Wind and Fire e l’Orchestraccia. Questa la line up per il concerto di San Silvestro a Roma dopo il pasticciaccio dell’invito ritirato a Tony Effe. Ma il Campidoglio è ancora alla ricerca di un nome in grado di attrarre un pubblico giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Capodanno al Circo Massimo (Immagine di repertorio)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tony Effe escluso dal Concertone a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cambia la location, dal Circo Massimo a Piazza del Popolo, e cambia anche la line up. Dopo l'invito ritirato a Tony Effe per i testi sessisti delle canzoni, e dopo il forfait in solidarietà con il trapper degli altri artisti coinvolti, Mara Sattei e Mahmood, il comune ha avuto non poca difficoltà a trovare con chi sostituire i cantanti per il concerto di San Silvestro. Nessuno di quelli contattati, tra cui altri nomi di primo piano della musica pop italiana, si è dato disponibile. E così mentre Tony Effe suonerà al Palaeur con annunciati ospiti a sorpresa, Roma Capitale ancora non ha risolto il rebus di come offrire un evento attrattiva per chi vuole aspettare la mezzanotte in piazza.

Al momento ci sarebbe una sola certezza: la Premiata Forneria Marconi, già in città per un concerto il 30 dicembre all'Auditorium, ha risposto "sì" all'invito del Campidoglio. La storica band del rock progressive italiano ha confermato l'impegno per voce di Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, voce e batteria e basso della Pfm. "Per noi sarà il concerto più bello dell'anno", hanno spiegato. Ci saranno sul palco anche gli Earth Wind and Fire, impegnati in un tour tributo della loro carriera, e il folk romano dell'Orchestraccia.

Mentre si attende l'annuncio ufficiale della festa di fine anno, il Campidoglio non avrebbe ancora rinunciato a trovare il nome di un'artista in grado di attrarre con la sua musica un pubblico giovanile, ma al momento nessun nome di primo piano della musica pop avrebbe risposto affermativamente. Il rischio infatti è di un concerto che con difficoltà attirerà i più giovani in piazza.