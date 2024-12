Tony Effe non sarà da solo a Capodanno: chi potrebbero essere gli ospiti del concerto

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Tutto esaurito al Palaeur il 31 dicembre per la festa di Capodanno di Tony Effe. Mentre il comune di Roma non riesce a trovare gli ospiti per il concerto del Circo Massimo, il rapper romano è pronto a ospitare sul palco artisti e amici. "Non sarò solo sul palco. Sarà una vera e propria festa", ha fatto sapere agli oltre 3 milioni di follower su Instagram.

Non è escluso che ci saranno anche Mara Sattei e Mahmood, i due colleghi che, dopo l'esclusione di Tony Effe, hanno scelto di disertare il palco del Circo Massimo in solidarietà e contro la censura. Questa l'indiscrezione avanza dall'Adnkronos, ma per ora nulla di ufficiale.

È probabile che ci sarà sul palco qualcuno degli ex soci di Tony Effe, i membri della Dark Polo Gang il gruppo dove è nato il rapper, tra i primi a portare la trap in Italia. I fan potranno vedere Wayne Santana, Pyrex e Side Baby cantare qualche classico del gruppo per la gioia di chi è riuscito a prendere un biglietto? Presto per dirlo, ma non escluso. Oppure arriverà Gaia, la cantante con cui ha inciso il tormentone dell'estate che abbiamo alle spalle, Sesso e Samba, che ha scalato le classifiche.

Cresce insomma l'hype attorno al concerto di Capodanno. Mentre artisti e cantanti hanno fatto quadrato attorno al cantante romano, non solo la scena rap, al momento non sembrano essere in molti quelli disponibili a partecipare alla festa del comune di Roma, con il sindaco Roberto Gualtieri che si trova un bel grattacapo. Se ormai sono tutti concordi che l'errore è stato quello di invitare il rapper a cantare, dopo l'esclusione di Tony Effe il rischio reale è quello di cancellare la festa.