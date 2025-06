video suggerito

Blatte volanti a Roma, cosa sappiamo sulla specie americana che ha invaso la città Qual è la causa dell’invasione delle blatte volanti americane a Roma? L’esperto Andrea Lunerti spiega che potrebbero essere scappate agli allevatori di rettili e, complice il caldo, esssersi riprodotte a dismisura. Gli avvistamenti in tutta la città. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

228 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blatta americana (Foto a destra di Welcome to Favelas)

A Roma c'è un‘invasione di blatte volanti. Complice il caldo intenso, i residenti hanno segnalato la presenza di un gran numero di questi insetti in vari quadranti della Capitale, da Monte Mario a Torpignattara, fino a Ostia. La blatta americana, Periplaneta americana, o scarafaggio rosso è un insetto blattoideo della famiglia Blattidae. Un video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas ne immortala decine su un marciapiede e sul muro di un'abitazione di via Pietro Rovetti. Fanpage.it ha contattato l'esperto zoologo e ‘acchiappanimali' romano Andrea Lunerti.

"Scappate agli allevatori di rettili che le importano come insetto da pasto"

"Proprio ieri sera sono stato chiamato per un sopralluogo in un appartamento al terzo piano vicino al Vaticano. Una famiglia con un bambino ha chiesto il mio intervento per un sospetto ragno violino. Ho ispezionato i garage e ho trovato appunto numerose blatte americane". Lunerti spiega quale può essere la causa della loro proliferazione:

"Questa specie di blatte viene ordinata online, importata a basso costo in Italia e usata da allevatori e cittadini per nutrire rettili in cattività. Quantità enormi viaggiano all'interno di scatole e vengono distribuite su tutto il territorio nazionale come insetto da pasto. Capita che le blatte scappino, complice l'inverno mite e il caldo che si sta registrando in questi giorni si ambientano soprattutto in città come Roma, riproducendosi molto velocemente".

Leggi anche Blatte volanti a Roma, cosa sappiamo sulla specie americana che ha invaso la città

"Blatte americane infestanti in maniera seria"

"Dubito che le blatte americane arrivino all'interno di imballi o attraverso attività commerciali antropiche, è più probabile che siano fuggite dai terrari". La colpa non sarebbe neanche da additare ai cassonetti pieni di immondizia per le strade: "Nella quotidianità disperdiamo materiale organico anche in altri modi, per esempio scrollando le briciole da una tovaglia fuori dalla finestra. Vengono anche attirate dal cibo a volte mal conservato nei magazzini dei grandi ristoranti". Volando, non si limitano a girovagare per strada o a ridosso dei tombini ma riescono a salire anche sui muri e a raggiungere i balconi delle abitazioni. L'esperto avvisa: "Sono infestanti in maniera seria".