video suggerito

A rischio il concerto di Capodanno a Roma al Circo Massimo: cosa succede dopo l’esclusione di Tony Effe Il concerto di Capodanno al Circo Massimo si farà? Dopo l’esclusione di Tony Effe l’evento diventa un’incognita. E il sindaco stesso risponde: “Vedremo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tony Effe

Cosa fai a Capodanno? È una delle domande più in voga in questo periodo dell'anno. Chi, la scorsa settimana, aveva esultato dopo aver conosciuto i nomi degli artisti in concerto al Circo Massimo, trovando la risposta all'interrogativo più diffuso del momento, dovrà inventarsi qualcosa di nuovo. Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei erano i cantanti scelti per l'evento. Ma dopo l'esclusione del primo, è stato un forfait a catena.

Il primo ad opporsi alla decisione del Campidoglio, che ha chiesto al rapper di rinunciare al palco ai piedi del Palatino, nel cuore di Roma, la sua città, è stato Mahmood. "Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa – ha scritto sui social – Ritengo sia una forma di censura, per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale". La stessa decisione è stata presa da Mara Sattei. Insomma, tre cantanti su tre danno buca all'evento che inaugura il nuovo anno nella capitale. Una domanda sorge spontanea, allora. Il concerto di Capodanno al Circo Massimo si farà?

La realtà è che, attualmente, questa resta una domanda senza risposta. Se inizialmente si era pensato ad una personalità della musica che potesse sostituire il rapper, ora trovarla sembra quasi impossibile. Dopo tutti i volti noti che hanno preso parola per sostenere il rapper, prendere parte all'evento più chiacchierato della fine dell'anno, che sta letteralmente spaccando il mondo del web e l'opinione pubblica comporterebbe il rischio di farsi terra bruciata intorno fra colleghi e amici. Fatta eccezione per la candidatura pubblica di Povia che si è detto pronto a sostituire Tony Effe, nessuno se la sente di raccogliere un testimone così pesante e potenzialmente pericoloso per la propria carriera.

Leggi anche Tony Effe non abbandona il Capodanno: si sposta al Palaeur per un concerto tutto suo

L'aria che si respira riguardo al concerto di Capodanno è questa. E anche il Campidoglio sembra esserne ben consapevole. Sembra che le prossime 24 saranno decisive per il concerto di Capodanno al Circo Massimo, ma nel caso in cui non si riuscisse a trovare nessuno disponibile ad esibirsi, rischia di saltare. E così, mentre Tony Effe rilancia con un concerto tutto suo al Palaeur, che già si annuncia un soldout assicurato, al sindaco Gualtieri, alla domanda se si farà lo stesso il concerto al Circo Massimo, non resta che rispondere: "Vedremo".